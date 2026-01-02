Ảnh: Anadolu

Báo New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, những người bị bắt giữ gồm 3 người mang quốc tịch kép Mỹ - Venezuela cùng với 2 công dân Mỹ dường như không có liên hệ gì với Venezuela. Theo quan chức này, trong khi một số người bị giam giữ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự chính đáng, vẫn có ít nhất 2 người đang được nhà chức trách Mỹ tìm hiểu xem có bị giam giữ sai hay không.

Hiện cả Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Colombia - nơi quản lý cả các vấn đề ở Venezuela và Bộ Truyền thông Venezuela vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự việc.

Các vụ bắt giữ diễn ra đúng giữa lúc Mỹ đang tăng cường các hoạt động quân sự ở vùng biển Caribe và đông Thái Bình Dương từ đầu tháng 9. Washington tuyên bố các hoạt động này nhằm trấn áp nạn buôn bán ma túy, với ít nhất 105 người được cho đã thiệt mạng trong 29 cuộc tấn công của Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết Mỹ gần đây đã tấn công “một nhà máy lớn hoặc một cơ sở lớn, nơi các tàu buôn ma túy xuất phát”. Ông Trump không nêu rõ cơ quan nào của Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công nhưng hãng CNN đưa tin đó là hành động của Cục tình báo trung ương (CIA).

Mỹ đã triển khai chiến dịch chống Venezuela thông qua các chiến thuật gây áp lực rộng hơn, bao gồm bắt giữ tàu thuyền, phong tỏa tàu chở dầu và tăng cường sự hiện diện quân sự gần vùng biển Venezuela. Chính quyền Caracas đã lên án các hành động này của Washington.