Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh WABC có trụ sở ở thành phố New York, Tổng thống Donald Trump đã khen ngợi các cuộc tập kích của quân Mỹ vào những tàu thuyền nghi chở ma túy trong khu vực, đồng thời tiết lộ vụ các lực lượng Washington tấn công cơ sở hạ tầng liên quan Venezuela.

Ông Trump (phải) trong cuộc họp báo với với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29/12. Ảnh: Nhà Trắng

“Chúng tôi đã tấn công vào cơ sở đó… Họ có một nhà máy hoặc cơ sở lớn, nơi bắt nguồn của các con tàu nghi chở ma túy. Vào 2 ngày trước, chúng tôi đã ‘xử lý xong’ cơ sở đó. Chúng tôi đã giáng một đòn mạnh vào chúng”, ông Trump nói.

Theo kênh NBC News, trong cuộc họp báo tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida hôm 29/12, nhà lãnh đạo Mỹ đã tiết lộ thêm chi tiết về chiến dịch trên. “Điều này không quan trọng, nhưng có một vụ nổ lớn ở khu vực bến cảng, nơi được sử dụng để chất ma túy lên các con tàu. Những kẻ buôn bán ma túy đưa chất cấm lên các con tàu… và khu vực trên hiện không còn nữa”, ông Trump cho biết trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Hiện Venezuela chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố mới của ông Trump. Trước đó, chính quyền Caracas đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của tổng thống Mỹ về việc Venezuela có liên quan đến các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và khu vực Mỹ Latinh.