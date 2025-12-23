Báo The Hill cho hay, hiện có một lượng lớn nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa ủng hộ chiến dịch do chính quyền Tổng thống Trump phát động nhằm vào các tàu thuyền bị nghi chở ma túy từ Venezuela.

Dù vậy, một số chính khách bày tỏ quan ngại rằng việc Mỹ nhắm tấn công trực tiếp vào chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, bất kể là "tập kích các mục tiêu trên bộ hay đưa quân đổ bộ vào Venezuela”, có thể sẽ khiến mọi chuyện đi quá xa.

Lính Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Ảnh: Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi

Nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall phát biểu: “Tôi đương nhiên phải theo dõi sát sao tình hình, tôi ủng hộ những gì Tổng thống Trump đã làm. Tôi nghĩ câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta sẽ mạnh tay đến đâu. Tôi nghĩ chúng ta cần cực kỳ cẩn thận khi phải đối mặt với việc thay đổi chế độ, dường như điều đó thường phản tác dụng”.

Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul tin Washington đang theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ ở Venezuela và ông thẳng thừng phản đối việc này.

Từ đầu tháng 9 đến nay, chính quyền Trump liên tục gia tăng sức ép với Venezuela, cáo buộc các nhà lãnh đạo Caracas hậu thuẫn cho nhiều băng đảng buôn bán ma túy ở Nam Mỹ, điều Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro luôn bác bỏ. Căng thẳng ở Nam Mỹ tiếp tục gia tăng sau khi Washington trong tháng này tiến hành các vụ bắt tàu chở dầu thô ngoài khơi Venezuela.