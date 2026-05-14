GM vốn rất thận trọng trong việc đưa ra cảnh báo “không được lái xe”. Tuy nhiên, kịch bản những mẫu xe SUV và bán tải cỡ lớn, nặng tới 2,7 tấn mất lái trên cao tốc được đánh giá là rủi ro không thể chấp nhận. Vì vậy, hãng buộc phải đưa ra biện pháp cực đoan nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và các phương tiện xung quanh.

Theo trang Carscoops, sự cố ảnh hưởng chủ yếu đến các mẫu xe SUV, xe bán tải đời 2026 sử dụng hệ dẫn động bốn bánh của GM, bao gồm Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Suburban, Silverado 1500, GMC Yukon, Yukon XL và Sierra 1500.

Chevrolet Tahoe nằm trong danh sách bị triệu hồi của GM liên quan đến lỗi của hệ truyền động. Ảnh: Chevrolet

Ngoài ra, một số rất ít xe SUV và bán tải đời cũ hơn, sản xuất giai đoạn 2015-2020, cũng có nguy cơ gặp lỗi nếu từng được thay thế phụ tùng không rõ nguồn gốc trong quá trình sửa chữa trước đây.

Lỗi cốt lõi nằm ở hộp số phụ - bộ phận phân phối mô-men xoắn giữa trục trước và trục sau. Theo tài liệu triệu hồi của GM, một số cụm chi tiết xuất xưởng từ nhà máy của Magna Powertrain tại Mexico đã bị thiếu hoàn toàn ống hút dầu. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phận không được bôi trơn đầy đủ, dễ dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng trong quá trình vận hành.

Nếu thiếu bôi trơn, các chi tiết bên trong hộp số truyền động có thể bị mài mòn nhanh, thậm chí làm bánh xe ngừng quay đột ngột. GM cho biết người lái có thể nghe thấy tiếng ken két hoặc tiếng mài bất thường trước khi sự cố xảy ra, song không phải trường hợp nào cũng có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Dù số lượng xe bị ảnh hưởng không nhiều, chỉ 66 xe nhưng mức độ nguy hiểm khiến GM buộc phải ra lệnh ngừng bán ngay lập tức toàn bộ xe liên quan. Các đại lý được yêu cầu không trưng bày, không giao xe cho đến khi quá trình khắc phục hoàn tất.

Trong nhóm xe đời 2026, Chevrolet Silverado 1500 có số lượng bị ảnh hưởng nhiều nhất với 16 xe, tiếp theo là GMC Sierra 1500 (12 xe) và GMC Yukon (5 xe), cùng một số ít Escalade, Tahoe, Suburban và Yukon XL.

GM khẳng định nhà cung cấp đã điều chỉnh quy trình sản xuất và bổ sung các bước kiểm tra nhằm ngăn lỗi tái diễn. Trong thời gian chờ sửa chữa, các đại lý sẽ kiểm tra và thay thế toàn bộ hộp số truyền động nếu cần, đồng thời GM hỗ trợ dịch vụ kéo xe, đảm bảo chủ xe không phải tự lái phương tiện gặp lỗi đến xưởng.

