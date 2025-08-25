Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa thông tin do ảnh hưởng bão số 5, ngày 23/8 có 225 chuyến bay phải thay đổi đường bay. Ngày 24/8, 170 chuyến bay phải thay đổi đường bay; 35 chuyến bay hủy, 5 chuyến bay phải điều hành hạ cánh tại sân bay dự bị.

Tạm dừng 3 chuyến tàu Bắc - Nam do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: VietNamNet

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để đảm bảo an toàn trong bão số 5, hôm nay (25/8) sẽ tạm ngừng chạy 3 chuyến tàu gồm NA1, NA2 và SE9.

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội – Vinh, tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h50 và tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21h30 sẽ ngừng hoạt động. Trên tuyến Hà Nội – TPHCM, tàu SE9 xuất phát ga Hà Nội lúc 12h50 cũng không chạy.

Hành khách đã mua vé các chuyến tàu trên được hoàn trả tại các ga đường sắt, không mất phí, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày kể từ ngày tàu ngừng chạy.

Liên quan bão số 5, Cục Đường bộ Việt Nam đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Nghệ An để trực tiếp chỉ đạo ứng phó, đồng thời thành lập tổ công tác nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng yếu.