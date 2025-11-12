Video: Sky News

Theo hãng tin Sky News, một đoạn video do các blogger Nga hé lộ cho thấy, các binh sĩ nước này di chuyển trong sương mù, tiến vào thành phố Pokrovsk, nơi được coi là "cửa ngõ" vào vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Việc tiến vào Pokrovsk sẽ tạo tiền đề cho quân Nga tiến về phía bắc, hướng tới 2 thành phố lớn nhất còn lại đang chịu sự kiểm soát của các lực lượng Kiev là Kramatorsk và Sloviansk.

Dù thời điểm quay video chưa được xác minh, nhưng Ukraine đã thừa nhận sự hiện diện của quân đội Nga trong khu vực. Quân đội Ukraine cho biết khoảng 300 lính Nga đang ở bên trong Pokrovsk và Moscow đã tăng cường nỗ lực đưa thêm quân vào thành phố này trong vài ngày qua, lợi dụng sương mù dày đặc để "qua mặt" máy bay không người lái (UAV).

Cuộc giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát Pokrovsk, một địa điểm chiến lược trên tuyến đường bộ và đường sắt huyết mạch ở vùng Donetsk đã diễn ra ác liệt trong hơn một năm qua.

Nga và Ukraine đã đưa ra những thông tin trái ngược nhau về tình hình giao tranh tại Pokrovsk. Moscow tuyên bố thành phố đã bị bao vây, trong khi Kiev phủ nhận việc nơi này đã rơi vào tay quân Nga.