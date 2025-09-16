2h ngày 17/9, sân Bernabeu:

Real Madrid của Xabi Alonso có sự khởi đầu rất tốt ở La Liga, khi giành số điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu bất chấp những vấn đề đến từ đội ngũ trọng tài (CLB tuyên bố khiếu nại lên FIFA).

Từ những kết quả La Liga, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha thêm tự tin để bước ra sân khấu Champions League gặp đối thủ Marseille.

Real Madrid có phong độ cao tại La Liga. Ảnh: EFE

Champions League/Cúp C1 luôn là giải đấu yêu thích và được ưu tiên của Real Madrid, đội đang hướng đến mục tiêu giành chức vô địch thứ 16 trong lịch sử.

Marseille không phải đối thủ quá mạnh (nhưng phải thận trọng với Greenwood, Aubameyang). Mặc dù vậy, phiên bản mới Champions League ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Những gì diễn ra mùa trước là bài học cho Real Madrid. Chỉ cần đôi chút mất tập trung, họ sẽ buộc phải tham gia giai đoạn play-off - vốn ảnh hưởng rất nhiều đến sự chuẩn bị cũng như thể lực của cầu thủ ở thời đại bóng đá bão hòa về lịch thi đấu.

Vì vậy, đội quân của Xabi Alonso muốn giành những điểm số tối đa trên sân nhà Bernabeu để đảm bảo cơ hội đứng trong top 8, với chiếc vé vào thẳng giai đoạn knock-out.

Cuối tuần qua, trong trận thắng Real Sociedad, Alonso thực hiện việc xoay tua nhân sự. Ông muốn có đội hình tốt nhất cho màn ra mắt tưng bừng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Federico Valverde sẽ trở lại đá chính ở hàng tiền vệ. Đồng thời, tài năng trẻ Mastantuono nhiều khả năng xuất phát ở vị trí tiền đạo phải.

Cầu thủ người Argentina rất được Alonso yêu thích kể từ khi đến Bernabeu. Anh cùng Guler là tương lai của “Los Blancos”.

Bellingham sẵn sàng thi đấu. Ảnh: RMCF

Điểm tích cực với Alonso là sự trở lại của Camavinga và Jude Bellingham sau chấn thương. Dù chỉ bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị, nhưng cả hai sẽ mang đến nhiều giải pháp hơn về chiến thuật.

Nếu có một vấn đề mà “Giáo sư” Xabi còn đang suy nghĩ thì đó là vai trò tấn công cánh trái. Từ đầu mùa, Vinicius thi đấu nhiều hơn so với Rodrygo.

Alonso đang cân nhắc xếp Rodrygo đá chính để tạo sự cạnh tranh trong đội hình, cũng như đảm bảo thể lực cho các cầu thủ.

Với Alonso, chỉ có Kylian Mbappe không thể đụng đến. Cầu thủ người Pháp sẽ dẫn dắt hàng công hướng đến 3 điểm trước Marseille mà anh vốn rất quen thuộc.

Lực lượng:

Real Madrid: Endrick, Mendy, Rudiger chấn thương.

Marseille: Aguerd chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Mastantuono, Mbappe, Rodrygo.

Marseille (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-0.