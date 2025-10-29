Hãng RT đưa tin, Rubicon thành lập vào tháng 9/2024, chuyên điều phối các hoạt động của UAV tại tiền tuyến, đồng thời chia sẻ dữ liệu, đổi mới, đào tạo cho các lực lượng của Nga.

Trong một tuyên bố đánh dấu cột mốc này, trung tâm Rubicon cho hay, họ đã tăng tốc đáng kể việc thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng gần đây và công bố số liệu thống kê về các mục tiêu.

Hơn 1/3 hay 37,5% các cuộc không kích được xác nhận của Rubicon nhắm vào các thiết bị không người lái của Ukraine, gồm cả loại UAV cánh cố định và robot trên mặt đất. Trong khi đó, số vụ tấn công nhằm vào các thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử của Ukraine chiếm 16%. Trung tâm này cũng nhắm mục tiêu vào các xe bọc thép và không bọc thép cũng như các vị trí của lực lượng Ukraine.

Rubicon và Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên công bố các cảnh quay về hoạt động của UAV. Một video mới chia sẻ ngày 28/10 cho thấy, các cuộc tập kích vào xe cộ và hầm trú ẩn của quân đội Ukraine ở vùng Sumy.