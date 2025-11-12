Chiến đấu cơ và tàu sân bay Mỹ. Ảnh: US Navy

Hãng tin CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López giải thích, việc huy động lực lượng quân sự lớn như vậy là nhằm đối phó với mối đe dọa xuất phát từ Mỹ.

Ông López cho hay, bộ binh, không quân và hải quân Venezuela sẽ tập trận tới hết ngày 12/11. Ngoài các đơn vị quân đội chính quy, cuộc tập trận còn có sự tham gia của Dân quân Bolivar, một lực lượng dự bị gồm cả dân thường do cố Tổng thống Hugo Chávez thành lập và được đặt theo tên của nhà cách mạng Simon Bolivar.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, cuộc tập trận nhằm tối ưu hóa khả năng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và đảm bảo quốc phòng cho đất nước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Caracas và Washington tăng cao khi Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự gần Venezuela. Hôm 11/11, Hải quân Mỹ thông báo, tàu sân bay USS Gerald R. Ford của họ đã đến khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh miền nam, vốn bao gồm hầu hết khu vực Mỹ Latinh.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho tàu USS Gerald Ford di chuyển từ châu Âu đến vùng Caribe. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford mang theo 9 phi đội không quân, 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là USS Bainbridge và USS Mahan, tàu chỉ huy phòng không và tên lửa tích hợp USS Winston S. Churchill cùng hơn 4.000 thủy thủ.

Với sự xuất hiện của tàu sân bay USS Gerald Ford, Mỹ có khoảng 15.000 quân nhân trong khu vực.

Mỹ mô tả việc tăng cường lực lượng trong khu vực là nhằm chống nạn buôn bán ma túy và ngăn dòng chảy chất gây nghiện vào Mỹ. Trong những tuần gần đây, quân đội nước này đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các tàu tình nghi chuyên chở ma túy. Tuy nhiên, Caracas cáo buộc Washington "đang cố gắng thay đổi chế độ ở Venezuela".

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 11/11, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Lopez nhấn mạnh, việc ồ ạt triển khai lực lượng của nước này là một phần trong "Kế hoạch độc lập 200" của Tổng thống Maduro. Kế hoạch này là một chiến lược quân - dân sự nhằm huy động lực lượng quân sự chính quy cùng với lực lượng dân quân và cảnh sát để bảo vệ đất nước.

Quân đội chính quy của Venezuela hiện có khoảng 123.000 binh sĩ. Tổng thống Maduro tuyên bố, Venezuela hiện có hơn 8 triệu người thuộc lực lượng dân quân tình nguyện. Tuy nhiên, các chuyên gia đã đặt câu hỏi về con số đó cũng như chất lượng huấn luyện của quân đội.