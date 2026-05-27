Theo trang tin quân sự Defence Blog, tập đoàn Rostec của Nga ngày 25/5 đã cho ra mắt hệ thống phòng không ZAK-30 Tsitadel ("pháo đài" trong tiếng Nga) tại Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất.

"ZAK-30 là một pháo tự động tầm ngắn, chuyên dùng để đối phó với các loại UAV phổ biến hiện nay. Hệ thống có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm và đã được kiểm chứng trong điều kiện tác chiến thực tế", đại diện Rostec cho biết.

Pháo phòng không ZAK-30 của Nga. Ảnh: Rostec

Theo nhà sản xuất, điểm nổi bật nhất của ZAK-30 không phải là cách khẩu pháo này vận hành, mà ở loại đạn sử dụng. Các loại pháo phòng không thông thường gặp khó khăn khi đối phó UAV do mục tiêu có kích thước nhỏ, tốc độ cao và khả năng cơ động lớn, khiến việc bắn trúng rất khó khăn nếu không dùng lượng đạn cực lớn.

Để giải quyết vấn đề này, ZAK-30 được trang bị đạn nổ phân mảnh công nghệ cao. Trước khi được phóng đi, hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ tính toán cho từng viên đạn phát nổ ở vị trí tối ưu, qua đó đánh chặn được UAV trên đường bay mà không cần phải bắn trúng trực tiếp.

Cấu tạo của pháo phòng không ZAK-30. Ảnh: Rostec

"ZAK-30 sử dụng radar quang - điện tử và radar hồng ngoại, có thể phát hiện UAV ở khoảng cách 2km. Tầm đánh chặn hiệu quả của hệ thống là từ 1 - 1,3km. ZAK-30 mang theo 250 quả đạn nổ, có thể thay đổi góc bắn một cách linh hoạt nhưng chưa đạt 360 độ. Vì vậy, cần bố trí nhiều hệ thống ZAK-30 cạnh nhau để tạo ra một lá chắn phòng không hiệu quả", Rostec thông tin.

Theo truyền thông Nga, giá thành của một hệ thống ZAK-30 vào khoảng 600 triệu Rúp, tương đương gần 8,3 triệu USD.