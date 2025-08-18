Theo CNN và BBC, đặc phái viên Steve Witkoff là một trong 3 quan chức Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin hôm 15/8. Ông Witkoff hôm 17/8 đã nói về một số thỏa thuận quan trọng mà Mỹ và Nga đã nhất trí trong cuộc hội đàm ông tin sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga - Ukraine.

"Chúng tôi đã nhất trí về những đảm bảo an ninh mạnh mẽ mà tôi cho là bước ngoặt. Đó là Mỹ và châu Âu có thể cung cấp sự bảo vệ cho Ukraine tương tự Điều 5", ông Witkoff nói, ám chỉ đến Điều 5 trong hiến chương của NATO, vốn khẳng định một cuộc tấn công vào một trong các nước thành viên cũng đồng nghĩa tấn công vào toàn bộ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump cho biết thêm, Nga cũng đã cam kết không thực hiện các hành động quân sự ở Ukraine hay bất cứ quốc gia châu Âu nào khác trong bất kỳ kế hoạch hòa bình sắp tới nào.

Theo CNN, cả hai điều khoản trên đều không được đề cập trong các bài tường thuật của Nga về hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin.

Tổng thống Nga và Mỹ họp báo chung sau hội đàm. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Putin từ lâu đã phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Ông Witkoff cho hay, thỏa thuận này có thể là một giải pháp thay thế nếu người Ukraine "có thể chấp nhận được".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả lời đề nghị đảm bảo an ninh của Mỹ là "lịch sử" trước thềm cuộc hội đàm với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu vào 18/8.

Giới quan sát đánh giá, các tiết lộ mới của ông Witkoff về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin ngày 15/8 đã mô tả đầy đủ nhất về những gì được thảo luận trong gần 3 giờ sau cánh cửa đóng kín tại Anchorage, bang Alaska.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoài nghi về việc Mỹ đánh giá mức độ nghiêm túc của Tổng thống Nga trong việc đạt thỏa thuận như thế nào và chính xác ông Trump sẵn sàng đưa ra đề xuất nào để đảm bảo Ukraine không phải đối mặt với các hành động quân sự của Moscow lần nữa.

Trước cuộc hội đàm với ông Putin, người đứng đầu Mỹ cho biết ông sẽ thất vọng nếu lệnh ngừng bắn không đạt được, đồng thời đe dọa Nga sẽ đối mặt những hậu quả "nghiêm trọng" nếu không chấm dứt giao tranh. Tuy nhiên, sau hội đàm, ông Trump tuyên bố không còn hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nữa và tuyên bố "không cần phải nghĩ" về các lệnh trừng phạt nữa.

Theo ông Witkoff, những tiến triển đáng kể trong hội nghị thượng đỉnh với ông Putin đã khiến ông Trump từ bỏ nỗ lực ngừng bắn ngay lập tức và thay vào đó hướng tới một thỏa thuận hòa bình lớn hơn.

Một đại diện khác của Mỹ tham gia đàm phán là Ngoại trưởng Marco Rubio đã đưa ra đánh giá thận trọng hơn về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine. "Chúng tôi đã đạt được tiến triển theo nghĩa chúng tôi đã xác định được các lĩnh vực tiềm năng có thể đạt được thỏa thuận, nhưng vẫn còn một số lĩnh vực bất đồng lớn. Vì vậy, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước... Chúng tôi chưa tới gần thỏa thuận hòa bình, nhưng tôi nghĩ đã có tiến triển", ông Rubio bày tỏ.

Theo CNN, các thỏa thuận mà Witkoff mô tả sẽ là trọng tâm của các cuộc họp giữa ông Trump với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu.