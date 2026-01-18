Tờ The Hill ngày 17/1 đưa tin, 2 hãng thông tấn Bloomberg và The Atlantic mới đây đã trích dẫn dự thảo hiến chương Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump soạn thảo.

"Theo điều lệ, mỗi quốc gia thành viên sẽ có nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ khi điều lệ có hiệu lực và có thể được gia hạn theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng. Tuy nhiên, quy định về nhiệm kỳ 3 năm sẽ không áp dụng đối với các quốc gia đóng góp hơn 1 tỷ USD tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên điều lệ có hiệu lực", dự thảo hiến chương nêu rõ.

Dự thảo cũng cho biết các thành viên sẽ có quyền bỏ phiếu đối với các quyết định của hội đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo The Hill, Nhà Trắng hiện đã mời các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina và Ai Cập tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Tổng thống Argentina Javier Milei sau đó đã đăng tải thư mời lên mạng xã hội X, xác nhận việc Buenos Aires đồng ý tham gia hội đồng với tư cách "thành viên sáng lập".

"Argentina sẽ luôn đứng về phía các quốc gia đối đầu trực diện với khủng bố, bảo vệ sinh mạng và tài sản, đồng thời thúc đẩy hòa bình và tự do. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng Tổng thống Trump trong nhiệm vụ này", ông Milei phát biểu.

Trong khi đó, Cairo và Ankara cũng lần lượt xác nhận về việc Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã nhận được thư mời.

Hội đồng Hòa bình Dải Gaza là cơ quan quản lý vùng đất này hậu xung đột và là giai đoạn thứ 2 trong kế hoạch hòa bình dành cho nơi này, chuyển từ lệnh ngừng bắn sang phi quân sự hóa.