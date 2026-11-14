Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, sự tôn trọng văn hóa và sẻ chia giữa các dân tộc chính là sợi dây bền chặt, tạo thành sức mạnh giúp đất nước vượt qua khó khăn và vươn lên mạnh mẽ.

Ngày 14/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chương trình giao lưu Sắc màu văn hóa các dân tộc đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Không chỉ tôn vinh di sản truyền thống, sự kiện còn mở ra không gian gắn kết cộng đồng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đồng bào các dân tộc hào hứng tham gia ngày hội.

Văn hóa soi đường, thắt chặt sợi dây đại đoàn kết dân tộc

Chương trình quy tụ đại diện 16 dân tộc thiểu số đang hoạt động thường xuyên tại Làng cùng các đoàn nghệ nhân dân tộc Dao đến từ Quảng Ninh và dân tộc Chăm đến từ Khánh Hòa. Trong không gian giao lưu đa sắc màu, tiếng chiêng, tiếng khèn hòa quyện cùng âm thanh đàn tính, kết hợp với những điệu dân ca, dân vũ và sắc phục truyền thống đã tái hiện sống động đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào các vùng miền. Đây là dịp quý báu để các nghệ nhân giới thiệu những phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ, giúp công chúng cảm nhận rõ nét sự gắn bó máu thịt giữa 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thời điểm tổ chức chương trình khi hai mạch nguồn văn hóa và đoàn kết cùng hội tụ, gợi nhắc lời khẳng định lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Ông Phạm Tuấn Long giao lưu văn hóa văn nghệ cùng đồng bào.

Theo ông Long, mỗi dân tộc mang một sắc màu riêng nhưng văn hóa của mỗi dân tộc đều là tài sản chung của quốc gia. Ông cho rằng đại đoàn kết không phải là khẩu hiệu sáo rỗng mà bắt đầu từ sự thấu hiểu và trân trọng bản sắc của nhau: "Đó là khi người miền xuôi biết rung động trước một điệu Xoang của Tây Nguyên, là khi đồng bào miền núi tự tin mang nghề truyền thống của mình về giữa Thủ đô. Hiểu nhau qua văn hóa chính là con đường bền vững để cùng nhau gắn bó, xây dựng đất nước".

Với ông, sự tôn trọng và sẻ chia giữa các dân tộc chính là sợi dây bền chặt gắn kết đại gia đình Việt Nam, tạo thành sức mạnh thực tiễn giúp đất nước vượt qua khó khăn và vươn lên mạnh mẽ.

Trách nhiệm hội tụ và lan tỏa di sản của Thủ đô ngàn năm văn hiến

Bên cạnh việc tôn vinh giá trị cội nguồn, sự kiện lần này còn khẳng định vai trò trung tâm của Hà Nội trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Thông qua các hoạt động trình diễn nghề thủ công, nghệ thuật dân gian tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, người dân Thủ đô và du khách có cơ hội trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm và thấm nhuần chiều sâu văn hóa của các dân tộc anh em. Sự đồng hành phối hợp từ các địa phương như Quảng Ninh, Khánh Hòa cũng góp phần tạo nên bức tranh giao thoa văn hóa trọn vẹn, biến không gian sự kiện thành cầu nối gắn kết các vùng miền ngay tại trái tim cả nước.

Đề cập đến sứ mệnh của Thành phố, ông Phạm Tuấn Long khẳng định Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình và Thành phố sáng tạo của UNESCO không chỉ lưu giữ di sản của Thăng Long - Đông Đô mà còn luôn mở rộng vòng tay đón nhận, kết tinh sắc màu từ mọi miền Tổ quốc.

Ông nhấn mạnh Hà Nội xác định văn hóa chính là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển bền vững, đồng thời là cầu nối lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái và trách nhiệm công dân. Nhìn ngắm những sắc áo chàm, chiếc bình gốm hay lắng nghe tiếng chiêng ngân vang tại ngày hội, người đứng đầu ngành văn hóa Thủ đô đúc kết đầy tâm huyết rằng tất cả đang cùng kể chung câu chuyện về một Việt Nam đa dạng mà thống nhất.

Ông Long kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ di sản, bởi "gìn giữ văn hóa các dân tộc chính là gìn giữ cội nguồn; lan tỏa văn hóa các dân tộc chính là bồi đắp sức mạnh để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới", đưa sắc màu 54 dân tộc Việt Nam vươn xa tới bạn bè trong nước và quốc tế.