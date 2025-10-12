Sinh năm 1981, quê xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (cũ), ông Trần Trọng Đạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận làm Hiệu trưởng năm 2021, khi mới 41 tuổi - thời điểm trường vừa trải qua giai đoạn mâu thuẫn nội bộ kéo dài.

Trước đó, ông Đạo từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Quyền hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (2015-2020), Viện trưởng Viện Hợp tác nghiên cứu và đào tạo quốc tế, Trưởng phòng Khoa học công nghệ - hợp tác và sau đại học, giảng viên.

Ông Trần Trọng Đạo được đào tạo bài bản ở Cộng hòa Séc. Năm 2004, ông tốt nghiệp kỹ sư ngành kỹ thuật cơ khí tự động, chuyên ngành tin học ứng dụng và điều khiển, Đại học Kỹ thuật Ostrava. Năm 2006, ông nhận bằng thạc sĩ kỹ thuật cơ khí tự động, chuyên ngành điều khiển tự động và kỹ thuật tin học. Năm 2009, ông bảo vệ thành công tiến sĩ ngành điều khiển học kỹ thuật tại Đại học Tomas Bata ở Zlín. Ông thông thạo tiếng Anh và tiếng Séc, đều được đào tạo toàn phần ở nước ngoài, có năng lực giảng dạy và nghiên cứu bằng hai ngoại ngữ này.

Ông Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Ảnh: TDU

Ông Đạo là ứng viên phó giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025.

Trong hơn 15 năm làm công tác đào tạo và nghiên cứu, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Ông công bố 32 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó có 16 bài trên tạp chí quốc tế uy tín (WoS/Scopus), 14 báo cáo tại hội nghị quốc tế, và 2 bài trong danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Ngoài ra, ông là tác giả một cuốn sách tham khảo và 2 chương sách được xuất bản bởi các nhà xuất bản quốc tế có uy tín.

Với những đóng góp trong giảng dạy và nghiên cứu, ông từng được Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen.

Trong hồ sơ gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ông Trần Trọng Đạo khẳng định bản thân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn phó giáo sư, từ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đến năng lực ngoại ngữ. Ông tích cực tham gia kiểm định chất lượng, phát triển chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và duy trì công bố quốc tế đều đặn.

Ông Trần Trọng Đạo làm hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng sau thời gian dài trường này có nhiều lùm xùm. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đại học Tôn Đức Thắng đạt mức doanh thu tăng đều qua từng năm, đứng trong nhóm đầu về tự chủ tài chính trong khối đại học Việt Nam.

Năm 2022, trường có doanh thu 1.067 tỷ đồng, trong đó thu hơn 90% từ học phí.

Năm 2023, tổng thu 1.157 tỷ đồng, trong đó thu từ học phí gần 1.000 tỷ đồng.

Năm 2024, tổng thu 1.224 tỷ đồng, riêng thu học phí 1.072 tỷ, thu từ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ 44,8 tỷ, và các khoản khác 49,7 tỷ đồng.