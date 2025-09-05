Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tham dự lễ tiễn ông Kim về nước tại Nhà ga Bắc Kinh có Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên Vương Á Quân cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.

KCNA nhấn mạnh, chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim đánh dấu một sự kiện lịch sử, củng cố hơn nữa lòng tin chính trị và hợp tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự bất biến và vững chắc của mối quan hệ hữu nghị Trung Quốc – Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên tàu bọc thép rời khỏi Trung Quốc. Ảnh: Yonhap

Trước khi về nước, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại sự kiện, ông Tập nhấn mạnh hai bên nên tăng cường hợp tác chiến lược.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, cuộc hội đàm diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 4/9 đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên sau gần 7 năm.

Trước đó, vào ngày 3/9, ông Kim đã xuất hiện bên cạnh ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi chiêu đãi do Chủ tịch Trung Quốc chủ trì. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên cũng có cuộc hội đàm riêng ở Bắc Kinh.

Ông Kim cùng con gái Kim Ju-ae và các quan chức Triều Tiên đã tới Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Một số hình ảnh của ông Kim tại Trung Quốc:

Nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc có mặt trong lễ tiễn ông Kim về nước. Ảnh: Yonhap

Ông Kim tới Nhà ga Bắc Kinh trước khi lên tàu về nước. Ảnh: Yonhap

Cuộc gặp song phương đầu tiên sau gần 7 năm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc - Triều Tiên. Ảnh: Yonhap