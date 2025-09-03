Trong đoạn video do hãng tin RT công bố, hôm nay (3/9), hai nhà lãnh đạo Nga – Triều Tiên đã tiến hành hội đàm thông qua phiên dịch viên. Trước đó, ông Putin và ông Kim đã cùng ngồi trên một chiếc ô tô để di chuyển tới địa điểm hội đàm.

Theo hãng thông tấn TASS, cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga – Triều Tiên diễn ra tại Nhà khách quốc gia Điều Ngư Đài ở phía tây Bắc Kinh, nơi ông Putin lưu trú trong chuyến thăm tới Trung Quốc.

Video: Điện Kremlin

Tại sự kiện, ông Putin đã ca ngợi những binh sĩ Triều Tiên được cử tới hỗ trợ quân đội Nga chống lại các lực lượng Ukraine tại Kursk, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai nước.

"Các lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã tham gia giải phóng vùng Kursk. Tôi muốn nhấn mạnh, các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu quả cảm và anh dũng. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các binh sĩ Triều Tiên và thân nhân của họ”, ông Putin nói.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên hội đàm tại Trung Quốc. Video: RT

Cách đây vài ngày, Triều Tiên đã công bố đoạn video tuyên truyền có nội dung ca ngợi những nỗ lực của binh sĩ nước này trong quá trình hỗ trợ quân đội Nga, đồng thời vinh danh và trao huân chương cho họ. Trong tháng 8, ông Kim cũng đã tổ chức hai sự kiện để gặp gỡ gia đình các quân nhân tử trận.

Giới chức phương Tây ước tính, 1/3 trong tổng số 12.000 binh sĩ Triều Tiên được cử tới hỗ trợ Nga đã tử vong, hoặc bị thương.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Triều Tiên. Ảnh: RT

Về phần mình, ông Kim nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga - Triều Tiên đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ông Kim cũng bày tỏ sự biết ơn tới ông Putin về việc nhà lãnh đạo Nga công nhận những đóng góp của binh sĩ Triều Tiên trong quá trình giúp Moscow giải phóng vùng Kursk khỏi sự chiếm đóng của quân đội Ukraine.