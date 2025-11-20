Video: Lenta.ru

Hình ảnh do trang tin Lenta chia sẻ ngày 18/11 cho thấy, khi hoạt động trên không phận thành phố Myrnohrad thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga đã ghi lại giây phút quả bom lượn FAB-3000 lao thẳng vào một tòa nhà cao tầng.

Giây phút bom lượn FAB-3000 lao vào tòa nhà nghi có quân Ukraine trú ẩn. Ảnh: Lenta.ru/The Wrong Side

Một số báo cáo quân sự của Nga sau đó tiết lộ, tòa nhà hứng đòn không kích trên “là nơi triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine. Lúc tòa nhà bị tấn công, có khoảng 37 quân nhân Ukraine đang ở đó. Có 4 quân nhân chạy khỏi tòa nhà bị tập kích, trong khi tình trạng của các binh sĩ còn lại chưa thể xác định được”.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về đoạn video và những thông tin do trang Lenta của Nga đăng tải.

Theo hãng thông tấn TASS, FAB-3000 là loại bom có trọng lượng lên tới 3.000kg; dài 3,3m, đường kính 0,54m và chứa khoảng 1.400kg thuốc nổ. Khi được trang bị module dẫn đường UMPK và thả từ máy bay chiến đấu, FAB-3000 trở thành quả bom lượn có phạm vi tấn công từ 50-60km.