Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video do hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, FPV của các lực lượng Moscow đang truy đuổi một xe bọc thép M113 của quân Ukraine.

“Thông qua chiếc M113, đối phương cố di chuyển quân qua khu vực ‘hành lang chống máy bay không người lái (UAV)’. Sau khi phương tiện trên bị phá hủy, các binh sĩ Ukraine tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều chuyển quân trong bóng đêm bằng xe chiến đấu Novator. Tuy nhiên, lực lượng điều khiển FPV thuộc Cụm quân phía Nam của Nga tiếp tục phá kế hoạch của đối phương bằng cách phá hủy khí tài trên”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Chiếc FPV cảm tử Nga truy đuổi theo cỗ xe M113 của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Cho đến nay, quân Nga không công bố địa điểm quay đoạn video trên.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, M113 là xe bọc thép bánh xích thuỷ bộ lưỡng dụng do Mỹ chế tạo và bắt đầu đưa vào sản xuất vào cuối những năm 1950, nhằm mục đích chuyên chở binh sĩ trên chiến trường. Xe nặng 14 tấn; dài 5,3m; rộng 3m và cao 1,85m. Kíp điều khiển M113 có 2 người gồm trưởng xe và lái xe. Khoang sau đủ rộng để chuyên chở 11 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Khi cần triển khai bộ binh trên thực địa, kíp lái sẽ cho mở cửa ở phía sau xe.

Số liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi tháng 3 cho thấy, Washington những năm qua đã viện trợ hơn 900 xe bọc thép M113 cho Kiev.