Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trong thông cáo đêm 6/11, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các binh sĩ của Lữ đoàn đặc nhiệm cận vệ số 3 thuộc Cụm quân Trung tâm đã phá hủy một xe bọc thép Viking của Ukraine tại mặt trận Pokrovsk ở tỉnh Donetsk.

Đoạn video do phía Nga công bố sau đó cho thấy, FPV cảm tử của Moscow đang tiếp cận một xe bọc thép Viking bị binh sĩ Ukraine bỏ lại ở khu vực lân cận Pokrovsk. Chiếc FPV sau đó lao vào khoang lái của khí tài đối phương. Một chiếc FPV khác đã ghi được hình ảnh toàn bộ phía trước của xe Viking đang cháy lớn. Hiện chưa rõ thời điểm đoạn video trên được quay.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Telegram

Theo thông tin từ trang Army Technology, Viking, có tên khác là BvS10, là xe bọc thép lội nước do Tập đoàn BAE Systems nghiên cứu chế tạo trong những năm cuối thập niên 1990. Sang thập niên 2000, Viking chính thức được đưa vào biên chế trong quân đội của một số quốc gia phương Tây. Tính đến năm 2017, đã có hơn 11.000 xe loại này được chế tạo.

Ảnh: Army Recognition

Viking được kết hợp từ hai phương tiện bánh xích, với trọng lượng của xe trước và xe sau lần lượt là 5,1 tấn và 3,5 tấn. Tổng chiều dài của Viking là 7,6m; rộng 2,2m; cao 2,2m. Xe phía trước có 4 chỗ ngồi, còn xe phía sau có khoang đủ rộng để chở 8 người.

Giáp trang bị cho Viking là loại STANAG cấp độ 4, có khả năng chống lại sức công phá từ đạn xuyên giáp cỡ 7,62mm cho đến mảnh văng của đạn pháo cỡ 152mm nổ ở khoảng cách 10m, qua đó nâng khả năng sống sót giữa chiến trường cho các binh sĩ. Ngoài ra, xe còn được trang bị các ống phóng lựu đạn khói. Khi cần thiết, trưởng xe hoặc lái xe có thể kích hoạt các ống phóng trên.

Ảnh: Army Recognition

Về vũ khí, xe phía trước Viking được trang bị súng máy Browning 12,7mm hoặc súng máy đa chức năng sử dụng cỡ đạn 7,62mm.