Video: Lữ đoàn số 15 của Vệ binh quốc gia Ukraine

Trong thông cáo trên kênh Telegram hôm 30/10, Lữ đoàn số 15 “Kara-Dag” thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine tuyên bố, lực lượng tác chiến FPV của họ gần đây đã tấn công, phá hủy một hệ thống pháo phản lực do Triều Tiên cung cấp cho Nga.

Trang Defence trích dẫn thông cáo viết: “Khí tài bị chúng tôi phá hủy lần này là hệ thống pháo phản lực phóng loạt Type-75, cỡ nòng 107mm của Triều Tiên. Dù có kích thước nhỏ nhưng khẩu pháo được thiết kế để có thể tấn công các mục tiêu với tầm bắn lên tới 8,5km, khiến nó trở thành một khí tài hữu dụng trong việc hỗ trợ hỏa lực và quấy phá gần khu vực tiền tuyến”.

Các chuyên gia nhận định, những hệ thống pháo như Type-75 dù có tầm bắn hạn chế nhưng vẫn nguy hiểm khi thực hiện các đòn bắn phá nhằm vào vị trí tập trung binh lực hay trạm hậu cần.