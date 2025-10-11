Theo thông tin từ Quân đoàn Azov số 1 thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine và trang DeepState, gần làng Volodymyrivka, quân đội Nga đã triển khai cuộc tấn công với tổng cộng 35 xe bọc thép hạng nặng.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine thông báo do phải đối mặt với hoạt động phòng thủ của Ukraine, 1 xe kéo bọc thép, 3 xe tăng, và 16 xe bọc thép chở quân của Nga đã bị phá hủy và hư hại.

Video: Militarnyi

Ngoài ra, Nga cũng mất 41 xe máy và 2 xe hạng nhẹ. Tổn thất của Nga còn có 107 binh sĩ thiệt mạng, và 51 người bị khác thương.

"Mục tiêu của Nga là giành lấy làng Shakhove. Đối phương đã tấn công theo nhiều đợt, và từ nhiều hướng khác nhau. Ban đầu, các nhóm xe mô tô đi trước, tiếp theo là các đoàn xe bọc thép gồm xe tăng và xe bọc thép chở quân cùng lính bộ binh”, Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine cho hay.

"Các trận giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra ở gần và bên trong làng Volodymyrivka. Nga đã đưa được 32 lính bộ binh đến đó, nhưng 12 người trong số này đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Những người còn lại cố gắng ẩn náu trong các ngôi nhà và tầng hầm. Vào buổi tối và ban đêm, các tổ ném bom hạng nặng của Ukraine đã phá hủy những hầm trú ẩn này. Tính đến sáng ngày 10/10, không phát hiện động thái di chuyển nào của bộ binh Nga ở Volodymyrivka. Cuộc tấn công của Nga đã thất bại", đại diện Quân đoàn Azov số 1 cho biết.

Còn theo các nhà phân tích của trang DeepState, ngoài cuộc tấn công ở Volodymyrivka, quân đội Nga còn tiến công gần Novooleynivka.

Tận dụng điều kiện thời tiết xấu, Nga đã sử dụng 8 xe bọc thép để tấn công khu vực Volodymyrivka. Tuy nhiên, những binh sĩ Ukraine điều khiển UAV thuộc Lữ đoàn 93 đã vô hiệu hóa các xe quân sự Nga. Kết quả, Nga đã mất một vài xe bọc thép, và số còn lại buộc phải rút lui, cũng như không thực hiện thêm nỗ lực tấn công nào.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trong năm 2025, quân đội Nga không hoàn toàn dừng sử dụng xe bọc thép nhưng giảm đáng kể tần suất huy động do sự xuất hiện tràn lan của UAV Ukraine trên tiền tuyến. Song bắt đầu từ mùa thu do thời tiết xấu ảnh hưởng tới hoạt động của UAV, Nga lại tăng cường sử dụng xe bọc thép để tấn công.