Video: Voenhronika.ru

Trong đoạn video do trang tin quân sự Voenhronika chia sẻ, các đơn vị trinh sát của Nga đã phát hiện vị trí quân Ukraine cất giấu những khẩu pháo tự hành Bohdana và 2S3 Akatsiya ở khu vực tiền tuyến ở tỉnh Kharkiv. Tuy nhiên, việc lính Nga sử dụng FPV cảm tử để tập kích các khẩu pháo của Ukraine không hề diễn ra suôn sẻ vì lực lượng pháo binh của Kiev đã cho lắp đặt nhiều tấm lưới bảo vệ.

Các FPV cảm tử Nga tấn công cỗ pháo tự hành Bohdana của Ukraine. Ảnh: Voenhronika.ru

Các đơn vị Nga sau đó phải điều động một lượng lớn FPV cảm tử tham gia nhiệm vụ công phá những khẩu pháo tự hành của đối phương. Dựa trên hình ảnh do các thiết bị trinh sát ghi lại, FPV cảm tử của Nga đã kích nổ số đạn dược bên trong những khẩu pháo.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về những hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải.