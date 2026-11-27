Là địa phương có hơn 56% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), xã Long Phú, TP Cần Thơ chú trọng đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Phú, TP Cần Thơ đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với hội viên, phụ nữ thông qua nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Phú đến tận nhà tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho hội viên, phụ nữ. Ảnh: Đình Tuyến.

Đưa kiến thức pháp luật đến từng chi hội, tổ nhóm

Tại xã Long Phú, công tác tuyên truyền pháp luật trong hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ đồng bào DTTS, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai thường xuyên, với phương châm gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của chị em. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Hồng Đang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Phú, cho biết hằng tháng, tại các cuộc họp Ban Chấp hành, Hội lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật, triển khai đến chi hội trưởng để các chi hội tiếp tục phổ biến cho hội viên trong các buổi sinh hoạt tại cơ sở.

“Xã Long Phú có 1.441 hội viên là đồng bào DTTS, một bộ phận hội viên còn hạn chế về kiến thức pháp luật, nhất là những quy định liên quan đến hôn nhân và gia đình. Vì vậy, Hội chú trọng giải thích cụ thể, giúp chị em hiểu rõ hậu quả và những quy định pháp luật liên quan đến tảo hôn, bạo lực gia đình”, bà Đang chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Đang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Phú, trao đổi về công tác tuyên truyền pháp luật trong hội viên, phụ nữ đồng bào DTTS

Tính tới tháng 10/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức 9 cuộc tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Hôn nhân và gia đình tại các chi hội, thu hút 304 lượt hội viên tham dự. Bên cạnh đó, Hội tổ chức 14 cuộc tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới với 490 lượt hội viên tham gia. Các nội dung được triển khai thông qua sinh hoạt chi hội, tổ nhóm, góp phần giúp phụ nữ hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của bản thân trong gia đình, xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định, Hội còn chú trọng giúp hội viên nhận diện các hành vi bạo lực gia đình, hiểu quyền được bảo vệ và biết cách chủ động phòng ngừa, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Trong năm 2026, Hội duy trì 8 địa chỉ tin cậy trên địa bàn xã và một tổ phụ nữ chống xâm hại phụ nữ, trẻ em với 10 thành viên. Đồng thời, Hội phối hợp với Công an xã và các ấp tổ chức 6 cuộc tuyên truyền về tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, thu hút 261 lượt người dân tham dự.

Gắn tuyên truyền pháp luật với chăm lo đời sống phụ nữ

Xác định muốn nâng cao hiệu quả tuyên truyền, trước hết cần quan tâm đến đời sống và những nhu cầu thiết thực của hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Phú đã kết hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS. Cụ thể, Hội đã vận động, hỗ trợ 600 phần quà cho phụ nữ DTTS, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội vận động nguồn lực hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu”, mô hình “Địa chỉ tin cậy”. Các hoạt động hỗ trợ nhà ở, dạy nghề kết cườm, hỗ trợ chăn nuôi cũng được triển khai, tạo điều kiện để chị em phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Các lớp dạy nghề góp phần giúp phụ nữ đồng bào DTTS có thêm kỹ năng, cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập

Đáng chú ý, Hội triển khai phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và phong trào "Bình dân học vụ số", thành lập các mô hình phụ nữ gia đình số và duy trì mô hình phụ nữ DTTS tham gia tài khoản số tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Hội tổ chức 45 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức qua các buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề và mạng xã hội như Zalo, Facebook, thu hút 2.145 lượt hội viên tham dự. Riêng các nhóm thông tin trên nền tảng số có 932 lượt người tiếp cận.

Những mô hình này không chỉ tăng cường sự gắn kết giữa hội viên mà còn là kênh để Hội đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đến gần hơn với phụ nữ ở cơ sở, giúp chị em chủ động tiếp cận thông tin và nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ trong đời sống.

Chị Thạch Thị Mỹ Linh, hội viên phụ nữ xã Long Phú, chia sẻ: “Thời gian qua, chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ rất quan tâm đến hội viên là đồng bào DTTS, từ hỗ trợ nhà ở đến mở các lớp dạy kết cườm, hỗ trợ chăn nuôi gà, bò. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tuyên truyền chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Qua những buổi tuyên truyền, chúng tôi hiểu biết pháp luật nhiều hơn, nâng cao nhận thức và biết cách thực hiện để không vi phạm”.

Khi đời sống được quan tâm, quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ, chị em càng gắn bó, tin tưởng tổ chức Hội, có thêm động lực tham gia các phong trào và chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật.

Chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực sự đi vào chiều sâu, bên cạnh đổi mới phương thức truyền tải, xã Long Phú còn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền tại cơ sở. Bởi đây là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật đến từng khu dân cư.

Theo báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Phú, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Chính trị xã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho 190 cán bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh ở cơ sở. Trong 3 ngày học tập, từ 15 đến 17/9, các học viên được cập nhật kiến thức lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đoàn thể, đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Cán bộ cơ sở tham gia tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật

Ông Hồ Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú, cho biết địa phương thường xuyên quan tâm cử cán bộ và người dân tham gia các lớp tập huấn, hội thảo. Qua đó, bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Cùng với đó, xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, các cuộc họp khu dân cư và nền tảng mạng xã hội.

Việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kết hợp với phát huy lực lượng nòng cốt tại cộng đồng đang góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ở Long Phú. Đặc biệt, với đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với hội viên, việc được trang bị kiến thức và kỹ năng vận động sẽ giúp các quy định về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn ngừa tảo hôn được truyền tải cụ thể, dễ hiểu và sát với thực tế hơn.

Đây cũng là cách để Long Phú góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với phụ nữ đồng bào DTTS và mỗi gia đình.