Thiết lập không gian cộng đồng số cho từng thôn, tổ dân phố

Các thôn, tổ dân phố được nhận định là nơi tuyên truyền, vận động, nắm tình hình dân cư, phát hiện sớm vấn đề phát sinh, tổ chức phong trào cộng đồng, triển khai chính sách an sinh và trực tiếp hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Toàn thành phố Hà Nội hiện có 2.729 thôn, tổ dân phố, với 1.238 thôn và 1.491 tổ dân phố.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đưa các thôn, tổ dân phố lên môi trường số chính danh, UBND thành phố Hà Nội đã chọn triển khai mô hình “Thôn, Tổ dân phố số” là một nội dung công việc được tập trung trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hà Nội, kéo dài từ giữa tháng 7 đến trung tuần tháng 10.

Mô hình "Thôn, Tổ dân phố số" sẽ được triển khai thống nhất trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi.

Để đảm bảo mô hình “Thôn, Tổ dân phố số” được triển khai thống nhất và hiệu quả cho các thôn, tổ dân phố tại 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội thông qua nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi, ngày 21/7, Sở KH&CN thành phố Hà Nội và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã ban hành kế hoạch phối hợp.

Xác định rõ quan điểm triển khai mô hình “Thôn, Tổ dân phố số” trên cơ sở kế thừa tối đa các chức năng, dữ liệu và hạ tầng số của nền tảng iHanoi, kế hoạch phối hợp của 2 đơn vị hướng tới phát huy vai trò chủ trì của Ban thường trực MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về nội dung mô hình, công tác tổ chức, huy động hệ thống mặt trận các cấp và vai trò của Sở KH&CN trong việc vận hành nền tảng số, hướng dẫn chuyên môn, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật.

Được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, điều hành, kết nối giữa chính quyền, MTTQ và người dân, mô hình “Thôn, tổ dân phố số” dự kiến sẽ có các nhóm chức năng chính gồm: Không gian cộng đồng số của từng thôn, tổ dân phố; nhóm cộng đồng phục vụ trao đổi thông tin giữa chính quyền, mặt trận Tổ quốc và người dân;

Tài khoản chính thức phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin chính thức của thôn, tổ dân phố; các chức năng công khai thông tin, lấy ý kiến nhân dân, khảo sát, quản trị cộng đồng; số hóa các hoạt động của thôn, tổ dân phố; dashboard theo dõi, thống kê, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình.

Tuyên truyền, tập huấn để người dân sử dụng được các chức năng cơ bản

Bên cạnh việc phân công cụ thể nội dung công việc của Sở KH&CN, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, UBND các xã phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, kế hoạch phối hợp đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, tập huấn để giúp cán bộ, người dân hiểu đúng về mô hình “Thôn, Tổ dân phố số” triển khai trên iHanoi, không phải là một ứng dụng riêng.

Tập trung truyền tải các thông điệp “Thôn, Tổ dân phố số trên iHanoi – Kết nối cộng đồng, phục vụ nhân dân”, “Một ứng dụng iHanoi – Nhiều tiện ích cho khu dân cư”, “Thông tin nhanh hơn – Phản ánh thuận tiện hơn – Xử lý minh bạch hơn”, trọng tâm của các hoạt động tuyên truyền, tập huấn là giúp người dân chuyển từ “Biết chủ trương” sang “Sử dụng được các chức năng cơ bản” như xem thông báo, tham gia không gian cộng đồng, phản ánh - kiến nghị, góp ý, theo dõi kết quả xử lý và tiếp cận hỗ trợ số”.

Trọng tâm của các hoạt động tuyên truyền, tập huấn là giúp người dân chuyển từ “Biết chủ trương” sang “Sử dụng được các chức năng cơ bản”.

Hàng loạt chỉ tiêu được 2 đơn vị thống nhất đề ra cho công tác tuyên truyền, tập huấn. Đó là, 100% xã, phường có kế hoạch hoặc nội dung tuyên truyền trong kế hoạch triển khai; 100% MTTQ xã, phường, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác mặt trận và Tổ Chuyển đổi số cộng đồng được tập huấn; 100% thôn, tổ dân phố thí điểm có đầu mối hỗ trợ người dân; mỗi xã, phường có tối thiểu 2 kênh tuyên truyền số và 2 hình thức tuyên truyền trực tiếp...

Là đơn vị vận hành iHanoi, Sở KH&CN thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm chủ trì chuẩn hóa thông tin kỹ thuật, xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, đăng nhập, tham gia không gian thôn/ tổ dân phố số, gửi phản ánh, góp ý, nhận thông báo. Đồng thời, cung cấp video ngắn, infographic, bộ câu hỏi thường gặp, mẫu tin truyền thông, mã QR tải/ đăng nhập iHanoi và đầu mối hỗ trợ kỹ thuật cho 126 xã, phường.

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đảm trách việc chủ trì nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, mô hình, vai trò của mặt trận trong nắm bắt nhân dân, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đăng tải trên trang thông tin điện tử, fanpage, kênh truyền thông của MTTQ thành phố; chỉ đạo MTTQ xã phường, Ban công tác mặt trận lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt khu dân cư, hội nghị mặt trận, sinh hoạt đoàn thể.

Được xác định là trọng tâm trong triển khai các hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở, thời gian tới, UBND xã phường sẽ ban hành hoặc lồng ghép kế hoạch tuyên truyền tại địa bàn; khai thác trang thông tin điện tử xã, phường, hệ thống thông tin cơ sở, bộ phận một cửa, nhóm cộng đồng trên iHanoi; công khai đầu mối hỗ trợ, lịch hỗ trợ số cộng đồng và các điểm hướng dẫn trực tiếp.