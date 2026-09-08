Tờ Independent ngày 8/9 đưa tin, Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Gunnarsdottir mới đây đã triệu tập Đại sứ Mỹ Billy Long để làm rõ một bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, trong đó thể hiện Iceland nằm dưới lá cờ Mỹ.

"Quan điểm của chúng tôi là bài đăng đó hoàn toàn không phù hợp", Bộ Ngoại giao Iceland cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Nhân viên Nhà nước và Đô thị Iceland Sonja Thorbergsdottir gọi đây là hành vi "thiếu tôn trọng". "Các quốc gia văn minh không nên hành xử như vậy", bà Thorbergsdottir nói.

Hình ảnh bản đồ gây tranh cãi của Tổng thống Trump. Ảnh: Truth Social

Trong ngày 7/9, Tổng thống Trump đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một tấm bản đồ với quốc kỳ Mỹ được phủ lên trên lãnh thổ Mỹ, Canada, Mexico, một phần Trung Mỹ, cũng như Greenland, Iceland và các đảo thuộc vùng Caribe. Bài đăng của ông Trump xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Ủy ban châu Âu (EC) công bố khoản đầu tư trị giá 200 triệu euro vào Greenland trong chuyến thăm của bà Ursula von der Leyen.

Theo giới quan sát, bài đăng này là động thái tiếp nối ý tưởng kiểm soát Greenland của nhà lãnh đạo Mỹ. Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần lập luận rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland vì các lo ngại an ninh quốc gia trước các đối thủ của Washington.

Vào đầu năm nay, Tổng thống Trump từng nhầm lẫn giữa Iceland và Greenland khi nói về vấn đề mở rộng lãnh thổ Mỹ. Bên cạnh đó, Iceland hồi tháng 8 cũng bỏ phiếu phản đối nối lại đàm phán gia nhập EU trong một cuộc trưng cầu dân ý, nơi tham vọng của ông Trump đối với Greenland được xem là một yếu tố tác động đến quyết định trên.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.