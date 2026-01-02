Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã khép lại quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội tuyển, khi quyết định lựa chọn John Herdman.

Sau nhiều tin đồn, quyết định này được xác nhận hôm 2/1 bởi Sumardji – Chủ tịch Cơ quan Quản lý Đội tuyển Quốc gia (BTN).

Indonesia chuẩn bị công bố hợp đồng với HLV Herdman. Ảnh: The Canadian Press

“Thông báo sẽ được đưa ra chậm nhất cuối tháng này”, Sumardji phát biểu trong cuộc trò chuyện với tờ Bola.

Trong khi đó, theo Kompas, nếu nhanh, Chủ tịch Erick Thohir có thể sẽ thông báo chính thức việc ký hợp đồng với HLV Herdman để dẫn Indonesia trong tuần sau.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với Chủ tịch Thohir, hy vọng sẽ sớm có thông báo vì quy trình hợp đồng và các vấn đề khác đều đã rõ ràng”.

Con số được nhắc đến nhiều nhất xoay quanh mức khoảng 40.000 USD mỗi tháng – khoảng hơn 1 tỷ đồng, tương đương gần nửa triệu USD mỗi năm.

Với mặt bằng bóng đá Đông Nam Á, đây là khoản đãi ngộ rất cao, thậm chí tiếp cận một số đội mạnh châu Á. Điều này phản ánh rõ tham vọng của Indonesia.

PSSI không giấu ý định chi mạnh tay để đổi lấy một HLV có năng lực quản trị, kinh nghiệm quốc tế và khả năng làm việc trong môi trường áp lực lớn.

Việc tập trung vào lương cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy điều hành. Indonesia không còn tìm kiếm giải pháp “tiết kiệm” hay đặt cược vào danh tiếng thuần túy.

Sau những giai đoạn thử nghiệm chưa mang lại bước tiến rõ rệt, PSSI ưu tiên tính hiệu quả. Họ cần một HLV đủ tầm để tổ chức lối chơi, quản lý phòng thay đồ đa dạng về nguồn gốc cầu thủ.

Thành công của Herdman khi dẫn Canada trở lại World Cup 2022 hoàn toàn thuyết phục được PSSI.

Mức lương cao đồng nghĩa với yêu cầu khắt khe. Herdman không chỉ được kỳ vọng cải thiện kết quả trong ngắn hạn, mà còn phải đặt nền móng cho chiến lược dài hơi, từ tuyển Indonesia đến các cấp độ trẻ.

Vì vậy, hợp đồng được cho là có thời hạn ít nhất hai năm, kèm điều khoản gia hạn dựa trên thành tích và tiến trình phát triển tổng thể.