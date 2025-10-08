Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh podcast của Mỹ Ben Shapiro hôm 6/10, Thủ tướng Netanyahu cho hay, Iran đang phát triển "tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tầm bắn 8.000km".

"Điều đó có nghĩa là gì? Họ chỉ cần tăng thêm 3.000km nữa. Mục tiêu là thành phố New York, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago", nhà lãnh đạo Israel ám chỉ dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida.

Tên lửa Iran. Ảnh: IRNA

Tuy nhiên, chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 7/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhận định, Israel đã cố gắng mô tả một cách sai lệch rằng quân đội Iran là mối nguy hiểm. "Israel đang cố gắng tạo ra mối đe dọa tưởng tượng từ khả năng phòng thủ của chúng tôi", tờ The National dẫn lời ông Araghchi nói.

Theo ước tính trong bản báo cáo được công bố trước Quốc hội Mỹ hồi mùa hè, Iran đang sở hữu kho vũ khí quy mô lớn gồm các tên lửa đạn đạo nội địa như Shahab-3, với tầm bắn 2.000km đủ sức vươn tới Israel.

Trong khi đó, các nước phương Tây và Israel từ lâu nghi ngờ Iran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân và tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc trên, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích năng lượng dân sự.

Hồi tháng 6, căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm khi giao tranh giữa Israel và Iran bùng nổ trong 12 ngày. Israel đã tấn công các cơ sở quân sự, chính trị và hạt nhân bên trong lãnh thổ Iran. Mỹ cũng tham gia vào cuộc xung đột này khi triển khai không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Đáp trả, Iran đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu ở Israel và tập kích căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông tại Qatar.

Kể từ thỏa thuận ngừng bắn được thi hành ngày 24/6, giới chức chính trị và quân sự Iran đã cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc xung đột mới.

Ngoại trưởng Iran đã đề cập đến những tuyên bố được đưa ra trước khi xung đột Israel - Iran bùng nổ vào tháng 6 rằng Tehran sắp hoàn thành việc phát triển bom hạt nhân. "Chắc chắn không có 'thông tin tình báo' nào cho thấy, Iran 'chỉ còn một tháng nữa' sẽ phát triển được vũ khí hạt nhân", ông Araghchi nhấn mạnh và tố cáo Israel "đã lừa Mỹ" để tấn công Iran.