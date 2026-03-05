Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Theo báo Guardian, kết quả trên đã gạt bỏ những lo ngại của đảng Dân chủ rằng chiến dịch chống Iran là bất hợp pháp và có nguy cơ đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài.

Nghị quyết về quyền hạn chiến tranh đã bị bác bỏ với tỷ lệ phiếu 53-47. Văn bản này do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine của Virginia đề xuất, buộc Mỹ phải chấm dứt các chiến dịch không quân và hải quân chống Iran đồng thời yêu cầu Tổng thống phải tham khảo ý kiến Quốc hội trước khi tái tham gia xung đột.

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cho biết nghị quyết này là cần thiết để ngăn ông Trump lặp lại ở Iran những sai lầm của các tổng thống Mỹ trước đây ở Afghanistan, Libya và những nơi khác.

Ông Trump đã ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran sau nhiều tháng đàm phán không có kết quả với Tehran. Mặc dù ông đã thông báo trước về kế hoạch tấn công Iran cho một nhóm nhỏ các nhà lập pháp hàng đầu, song thượng nghị sĩ Tim Kaine lập luận rằng tổng thống cần Quốc hội cho phép trước khi tiếp tục một cuộc xung đột đã dẫn đến cái chết của binh lính Mỹ.

Phát biểu trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, ông Tim Kaine nói: "Chúng ta đang ở trong một cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của người Mỹ, dẫn đến hỗn loạn khắp khu vực và đe dọa ngày càng leo thang. Tôi yêu cầu Thượng viện làm những gì mà những người lập hiến đã nói chúng ta nên làm: tranh luận và bỏ phiếu về các vấn đề chiến tranh".

Đảng Cộng hòa phản bác bằng cách lập luận rằng ông Trump đã không vi phạm pháp luật và tập trung vào mối thù địch lâu dài giữa Mỹ và chính phủ cứng rắn của Iran.

Các chuyên gia cho biết, ngay cả khi một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện, ông Trump vẫn có thể phủ quyết và các nhà lập pháp sẽ cần đa số 2/3 ở cả hai viện để bác bỏ quyền phủ quyết đó.