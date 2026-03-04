Tàu chiến Iran. Ảnh: Iran Navy

Trang Ynet Global và Daily Mail dẫn tin từ hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết, vụ việc trên cũng làm 78 người bị thương. Hiện, nhà chức trách Sri Lanka đang tìm kiếm các thành viên thủy thủ đoàn còn lại của tàu IRIS Dena.

Ngoại trưởng Sri Lanka Vajitha Herath phát biểu trước quốc hội nước này rằng các thủy thủ bị thương đã được đưa đến một bệnh viện ở phía nam của đảo. Ngoài ra, hai tàu hải quân Sri Lanka và một máy bay đã được điều động cho chiến dịch cứu hộ.

Một quan chức Sri Lanka cho biết, chiếc tàu khu trục với thủy thủ đoàn gồm 180 người đã phát tín hiệu cầu cứu lúc rạng sáng. "Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với những thủy thủ còn lại".

Một nghị sĩ phe đối lập đã đặt câu hỏi tại quốc hội Sri Lanka rằng liệu con tàu có bị đánh bom như một phần của các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hay không. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Các tình tiết xung quanh vụ tấn công hiện vẫn chưa rõ ràng.

Theo người phát ngôn hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath, hoạt động của họ phù hợp với các nghĩa vụ hàng hải của Sri Lanka và 32 thủy thủ Iran đã được sơ tán đến bệnh viện chính ở Galle, cách thủ đô Colombo hơn 100km về phía nam.

Hiện, cả hải quân và không quân Sri Lanka đều tuyên bố sẽ không công bố đoạn phim về cuộc giải cứu vì liên quan đến quân đội của một quốc gia khác.

Vụ việc trên diễn ra sau khi các quan chức Mỹ cho biết, lực lượng nước này liên tiếp tấn công hải quân Iran trong những ngày gần đây. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, quân Mỹ đã đánh chìm 10 tàu Iran nhưng ông không nêu là ở đâu.