Theo hãng tin RT, thông báo của Israel được đưa ra vài giờ sau khi nhóm vũ trang Hamas cho biết sẽ chấp nhận một số phần trong đề xuất chấm dứt xung đột ở Dải Gaza bao gồm trao đổi tù binh với Israel.

"Israel hiện sẵn sàng thực hiện ngay giai đoạn đầu trong kế hoạch của ông Trump nhằm trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin", văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố vào hôm nay (4/10).

Nhóm vũ trang Hamas. Ảnh: Anadolu Agency

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với Tổng thống Mỹ và nhóm của ông ấy để chấm dứt xung đột theo các nguyên tắc do Israel đặt ra, phù hợp với tầm nhìn của ông Trump về việc chấm dứt xung đột", tuyên bố cho biết thêm.

Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến lời kêu gọi của ông Trump yêu cầu Israel ngừng các cuộc không kích vào Gaza.

Theo kế hoạch của ông Trump, Hamas phải trả tự do cho tất cả các con tin còn lại trong vòng 72 giờ, sau khi Israel dừng hoạt động quân sự ở Gaza, và rút quân "về ranh giới đã thỏa thuận". Sau khi các con tin được trả tự do, Israel sẽ thả 250 tù nhân Palestine đang thụ án chung thân, và 1.700 người Palestine bị giam giữ sau sự kiện ngày 7/10/2023.

Ngoài ra, một chính phủ chuyển tiếp phi chính trị không có các thành viên Hamas sẽ được thành lập tại Dải Gaza với mục tiêu trở thành "khu vực phi cực đoan, không khủng bố, và không gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng".