Theo báo Times of Israel, các quan chức quân đội Mỹ ngày 9/10 đã tiết lộ về việc Washington chuẩn bị triển khai binh lính tới Trung Đông để giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

"Ban đầu sẽ có khoảng 200 lính được điều động tới khu vực này. Nhiệm vụ của họ là giám sát, theo dõi và đảm bảo không có vi phạm nào xảy ra", Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cho biết.

Cũng theo ông Cooper, binh lính tới từ Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cả Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng sẽ tham gia vào quá trình giám sát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Hiện chưa có thông tin cụ thể về vị trí triển khai chính xác của quân đội Mỹ, nhưng một số nguồn tin hé lộ Washington sẽ xây dựng một trung tâm kiểm soát chung ở Ai Cập, nhằm phối hợp với các lực lượng an ninh khác. Ngoài ra, binh lính Mỹ hiện chưa có kế hoạch tiến vào Dải Gaza.

Cùng ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog thông báo, người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tới Jerusalem vào cuối tuần, trùng thời điểm Israel chuẩn bị hoàn tất các chi tiết về việc trao đổi con tin với Hamas.

Theo truyền thông Israel, chính phủ nước này đang triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và phong tỏa nhiều khu vực tại Jerusalem nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi đó, Osama Hamdan, một quan chức của Phong trào Hồi giáo Hamas nói, việc trao đổi tù nhân dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/10, sau khi một thông báo chính thức về việc chấm dứt xung đột được đưa ra. "Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra thông báo này", ông Hamdan cho biết.