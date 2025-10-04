Mourinho đã phàn nàn về cơn sốt virus đang hoành hành trong đội trước chuyến làm khách Chelsea tại Champions League giữa tuần qua.

Hãng tin A Bola của Bồ Đào Nha xác nhận, sau thất bại trên sân Stamford Bridge, một số cầu thủ và ban huấn luyện, gồm cả chính Jose Mourinho đã bị nhiễm virus.

Jose Mourinho và nhiều cầu thủ Benfica đang bị sốt virus - Ảnh: Chelsea Photos

Hầu hết người dính bệnh đều gặp phải tình trạng "đau đầu liên tục" và "đau nhức cơ thể". Điều đó có thể khiến họ lỡ hẹn cuộc chạm trán Porto diễn ra vào ngày mai (5/10).

Trận đấu sẽ chứng kiến HLV Mourinho trở lại Porto sau hơn 20 năm, kể từ ngày ông tạo dựng được tên tuổi ở đội bóng này bằng chức vô địch Champions League.

Porto đang dẫn đầu giải Bồ Đào Nha, trong khi Benfica chật vật ở vị trí thứ ba, ngay sau nhà ĐKVĐ Sporting Lisbon.

Sau khi bị Fenerbahce sa thải, Jose Mourinho đã tiếp quản ghế nóng tại sân Jose Alvalade tháng trước.

Trải qua 4 trận đấu dưới thời "người đặc biệt", Benfica thắng 2, hòa 1 trận trước khi phơi áo Chelsea ở Champions League giữa tuần qua.

Đông đảo fan The Blues hát vang bài hát kèm khẩu hiệu để tri ân Mourinho - người đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup và cúp Liên đoàn thời còn dẫn dắt Chelsea.