2h ngày 5/10, sân Bernabeu:

Tháng Chín khép lại với một bản hùng ca cá nhân của Kylian Mbappe. Từ khi mùa giải 2025/26 bắt đầu, tân số 10 của Real Madrid không cho phép sự hoài nghi nào tồn tại.

Trận thắng Kairat Almaty 5-0 ở Champions League giúp anh khép lại tháng 9 với con số 12 bàn thắng: 10 cho Real Real Madrid và 2 cho tuyển Pháp.

Mbappe vừa có tháng Chín hoàn hảo. Ảnh: RMCF

Đó là tháng Chín rực rỡ, nơi Mbappe “nổ súng” mọi trận đấu. Ngoại trừ derby Madrid trước Atletico là anh phải nhận thất bại.

Sự ổn định, hiệu suất và tầm ảnh hưởng của anh khiến cả châu Âu phải nhắc đến một cách trang trọng.

Nếu nhìn vào thống kê, Mbappe không chỉ là cây làm bàn số một, mà còn dẫn đầu hàng loạt chỉ số: nhiều cú sút nhất, nhiều pha rê bóng thành công, số lần bị phạm lỗi cao nhất.

Cùng với việc ghi bàn – 13 bàn trong 9 trận đầu mùa, tái hiện kỷ lục của Cristiano Ronaldo mùa 2014/15 – anh còn gánh trên vai sức sáng tạo toàn diện của hàng công. Một thủ lĩnh thực sự như Xabi Alonso khen ngợi.

Real Madrid bước vào tháng Mười với nhiều áp lực hơn, sau bóng ma thua 2-5 ở Metropolitano.

Đội quân của Alonso có cuộc tiếp đón Villarreal, trước khi bước vào giai đoạn nghỉ thi đấu quốc tế – thời gian mà “virus FIFA trở thành nỗi lo của mọi đội bóng.

Sau dịp FIFA Days là những thử thách cực đại: cuộc chiến vì ngôi đầu La Liga với Barcelona – đối thủ mà họ thua cả 4 lần gặp nhau mùa trước, cùng trận đấu với Juventus tại Champions League.

Trong bối cảnh đó, Mbappe một lần nữa được nhắc tên như niềm hy vọng của Real Madrid. Alonso chờ đợi những bàn thắng khác của anh để thực sự vượt qua nỗi đau derby và chuẩn bị cho hành trình phía trước.

Real Madrid chờ đợi Mbappe tiếp tục bùng nổ. Ảnh: Diario AS

Kỳ vọng Mbappe ghi bàn, đồng thời Alonso phải giải quyết nhiều bài toán: Jude Bellingham chưa lấy lại cảm giác và có phần lạc lõng khi vào sân, Vinicius không vui, Fede Valverde bị đồn là không muốn thi đấu (anh bị kéo xuống hậu vệ phải).

Có thể nói, trận thắng Kairat Almaty 5-0 là màn tôn vinh cá nhân Mbappe, chứ chưa đủ đưa Real Madrid gượng dậy sau derby. Quá nhiều yếu tố ngoài chuyên môn đồng loạt xuất hiện.

Villarreal là một thách thức đáng ngại. Khoảnh khắc Mbappe có thể giúp Real Madrid giữ 3 điểm trên sân nhà.

Lực lượng:

Real Madrid: Alexander-Arnold, Carvajal, Rudiger chấn thương.

Villarreal: Foyth, Gerard Moreno, Ayoze Perez chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Guler; Mbappe, Vinicius.

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Veiga, Marin, S. Cardona; Akhomach, Thomas Partey, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.