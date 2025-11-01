3h ngày 2/11, sân Bernabeu:

Vinicius - trong số 17 câu hỏi, có đến 6 câu đề cập đến cầu thủ người Brazil khi Xabi Alonso tham gia cuộc họp báo trước trận Real Madrid tiếp Valencia, vòng 11 La Liga.

Xabi Alonso dường như đã có sự chuẩn bị sẵn. “Tôi hiểu các bạn, tôi hiểu đó là trọng tâm, nhưng hãy hiểu tôi”, ông mỉm cười.

Alonso xác nhận giảng hòa Vinicius. Ảnh: EFE

Sau gần một tuần kể từ Siêu kinh điển, với phản ứng của Vinicius khi bị thay ở phút 72, Alonso mới có những tuyên bố chính thức.

“Điều đó rất tích cực”, ông cười, gửi thông điệp rõ ràng về sự tha thứ. Hoặc họ hiểu nhau. “Hôm thứ Tư, chúng tôi có cuộc họp với tất cả mọi người và Vinicius thật hoàn hảo”.

“Cậu ấy đã nói một cách chân thành, từ trái tim, và đó là con người tốt”, Alonso nhấn mạnh khi được hỏi về việc Vinicius xin lỗi mọi người, trừ ông. “Đối với tôi, mọi chuyện đã được giải quyết. Sẽ không có sự trả thù nào cả”.

Alonso cố gắng hướng mọi thứ về bóng đá thuần túy. “Trận ‘El Clasico’ à? Hơn cả 3 điểm, đó là chiến thắng rất có giá trị, các chàng trai rất háo hức, họ đã lường trước mọi tình huống”.

Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu đây là hiệp ước hòa bình hay một hiệp định đình chiến.

Dù vậy, giờ đây, nhiệm vụ của Alonso là chuẩn bị cho trận gặp Valencia với mục tiêu giành thêm 3 điểm.

Chiến thắng trước Valencia, đội đang đứng thứ 3 La Liga từ dưới lên và có hàng thủ không mạnh – 16 bàn thua cho đến nay – giúp Real Madrid tạo áp lực cho Barcelona đang tồn tại nhiều vấn đề.

Mbappe sẽ ra mắt Chiếc giày vàng. Ảnh: RMCF

Ngoài ra, 3 điểm trước Valencia cũng tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Real Madrid đấu Liverpool tại Champions League. Đó sẽ là chuyến trở về Anfield đáng nhớ của Alonso.

Với lịch thi đấu dày đặc, không bất ngờ nếu Alonso tiếp tục xoay vòng nhân sự. Tài năng trẻ Franco Mastantuono nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát, trong khi Dani Ceballos có cơ hội tích lũy thêm số phút.

Sân Bernabeu tất nhiên cũng dành sự chú ý đặc biệt cho Kylian Mbappe. Cầu thủ người Pháp vừa nhận giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu 2024/25, và anh rất muốn “nổ súng” trước khán giả nhà.

Lực lượng:

Real Madrid: Carvajal, Rudiger, Alaba chấn thương; Lunin bị treo giò.

Valencia: Diakhaby, Foulquier, Ramazani, Ugrinic, Beltran chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

Valencia (4-4-2): Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez; Duro, Danjuma.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 2 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.