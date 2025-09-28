Clip gió giật mạnh trước khi bão Bualoi đổ bộ tại Hà Tĩnh:

Chiều 28/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục thông tin nhanh về diễn biến và tác động của cơn bão số 10 Bualoi, dự kiến đổ bộ đất liền khu vực Bắc Trung Bộ trong những giờ tới.

TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm - cập nhật tình hình mới nhất về vị trí, hướng di chuyển và cường độ của cơn bão.

Theo đó, đến 16h, vị trí tâm bão cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông với sức gió mạnh nhất duy trì cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Ông Lâm cho biết, nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1h ngày 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ.

Nguồn: NCHMF

Ông Lâm nhận định, do vùng gió và mưa mạnh nhất nằm cách tâm bão vài trăm km nên thời gian cao điểm sẽ rơi vào tối và đêm 28/9, đặc biệt từ 4-5h ngày 29/9 – cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Theo ông, khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 là các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Diễn biến ảnh hưởng của bão số 10 sẽ lan theo trục từ nam ra bắc, đồng thời với quá trình bão dịch chuyển.

Cụ thể, trong sáng và trưa nay bão tác động tới Quảng Trị – Đà Nẵng; đến chiều tối mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; từ nửa đêm về sáng lan tới đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến trung du và miền núi phía Bắc. Ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, bão chủ yếu gây mưa lớn, còn gió không quá mạnh.

“Tối và đêm 28/9 là thời điểm gió mạnh nhất, tập trung từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, đồng thời mưa lớn xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”, ông Lâm nhấn mạnh.

Bão di chuyển chậm lại tiềm ẩn rủi ro gì?

Trước đó, bão Bualoi di chuyển nhanh hiếm thấy với vận tốc 30-35km/h, thậm chí có lúc lên đến 40km/h. Nhưng đến trưa chiều nay, tốc độ bão đã giảm còn 20-25km/h.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin diễn biến bão số 10. Ảnh: NCHMF

Ông Lâm cho biết, nếu bão di chuyển chậm, thời gian xảy ra gió mạnh và mưa lớn tại một khu vực trên đất liền sẽ kéo dài hơn, làm gia tăng nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở đất, khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

Ngoài ra, bão di chuyển chậm còn tiềm ẩn nguy cơ thay đổi về cấu trúc bão, về quỹ đạo và cường độ.

Cảnh báo rủi ro cấp 4 đa thiên tai

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, trong bão số 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 được xác định dựa trên khả năng xảy ra gió mạnh cấp 10-12 tại vùng ven bờ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, đồng thời kèm theo nguy cơ mưa đặc biệt lớn với lượng có thể vượt 200mm trong 3 giờ.

Ông lưu ý, gió mạnh cấp 10-12 có thể làm cây cối đổ hàng loạt, gây tốc mái nhà cửa, đặc biệt là các công trình không kiên cố, thậm chí làm gãy đổ cột điện, dẫn đến thiệt hại đáng kể. Bên cạnh đó, mưa cường độ lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, ngập các tuyến giao thông ở vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.