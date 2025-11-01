Chỉ trong mấy ngày qua có quá nhiều thông tin ‘nóng’ xung quanh tài năng của Barca - Lamine Yamal. Sau khi ‘khơi mào’ cho một Siêu kinh điển (Real Madrid 2-1 Barca) đầy ồn ào, sao trẻ 18 tuổi bị ‘khui’ tung tăng qua Italia chơi, trong ngày đội có buổi tập hồi phục và dù không bắt buộc nhưng hầu hết mọi người trong đội đều tham gia, trừ Yamal.

Lamine Yamal bất ngờ tuyên bố chia tay bạn gái chỉ sau 3 tháng quen biết. Ảnh: Insta L.Y

Đáng kể, Yamal không đi cùng người yêu – nữ rapper hơn 7 tuổi, Nicki Nicole, thay vào đó được cho đã có đêm ‘vui vẻ’ với một cô gái lạ ở khách sạn hạng sang tại Milan.

Theo tin mới nhất từ tờ Diario Sport, Lamine Yamal tuyên bố anh và bạn gái đã đường ai nấy đi: “Chúng tôi không còn bên nhau nữa.

Không có chuyện ngoại tình gì ở đây cả. Mọi lời đồn đại đều không đúng sự thật. Tôi và Nicki Nicole chỉ đơn giản là quyết định chia tay”.

Lamine Yamal được cho vừa có đêm vui vẻ với một người mẫu Italia. Ảnh: MDZ online

Việc Yamal ‘bỏ’ bồ không khỏi gây ngạc nhiên khi anh chàng mới tậu siêu biệt thự với giá 10,5 triệu euro của cặp đôi vàng một thời (trước khi tan vỡ) - cựu trung vệ Barca, Gerard Pique và nữ ca sĩ Shakira.

Lamine Yamal và Nicki Nicole gặp nhau lần đầu tại sinh nhật lần thứ 18 của anh hồi giữa tháng 7, khi nữ rapper tham dự với tư cách khách mời. Sau đó ít ngày họ được phát hiện hôn nhau ở hộp đêm.

Mối quan hệ của họ tiến triển hơn nữa và Yamal công khai khoe bạn gái sau chuyến ‘du hí’ lãng mạn ở Monaco trong tháng 9, cũng như tổ chức sinh nhật lãng mạn cho cô. Họ cũng đi chơi với nhau ở Croatia vào tháng 10…

Hình ảnh vui vẻ của Yamal và bạn gái sau trận Barca 6-1 Olympiakos hồi giữa tuần trước, tức vài ngày trước Siêu kinh điển với Real Madrid. Ảnh: TNT Sports

Cho đến trước khi Yamal bất ngờ xác nhận đường ai nấy đi, ngọc quý Barca và bạn gái trông vẫn cực kỳ hạnh phúc. Gần nhất là sau trận đội bóng xứ Catalan đại thắng 6-1 Olympiakos giữa tuần trước, anh chàng còn được trông thấy ‘bám dính’ Nicki Nicole sau trận. HLV Hansi Flick còn đến nói chuyện với bạn gái của học trò cưng…

Thời gian qua, nữ rapper cũng thường xuyên làm tài xế đưa đón Yamal đi tập luyện, do cầu thủ này chưa có bằng lái,...

Điều đó cho thấy không có dấu hiệu rạn nứt giữa họ. Và người ta tự hỏi, có phải vì áp lực mà Lamine Yamal phải đối mặt gần đây, bao gồm cả việc chê trách anh ‘mải yêu’ không lo phát huy sự nghiệp, khiến cặp đôi quyết định dừng lại?

Cũng cần nói thêm, trong 3 tháng tình duyên ngắn ngủi của Lamine Yamal với Nicki Nicole, anh chàng có đến 2 giai đoạn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương háng.

Và theo các tin tức mới nhất, chấn thương này của Lamine Yamal có thể không bao giờ bình phục hoàn toàn, cần sự kiên trì và nỗ lực lớn của người trong cuộc thì mới giảm thiểu được ảnh hưởng.