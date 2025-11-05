Theo nguồn tin từ tờ ABC, thuyền trưởng Hansi Flick đã nói với các cộng sự trong BHL về ý định rời ‘ghế nóng’ Barca vào cuối chiến dịch 2025/26.

Nguyên nhân được cho nhà cầm quân người Đức cảm thấy bị mất đi một phần quyền lực và có sự xung đột giữa các cá nhân trong phòng thay đồ Barca.

Hansi Flick được cho muốn rời Barca vào cuối mùa này, vì cảm thấy không còn toàn quyền để 'xử' các cầu thủ một khi họ vi phạm quy định. Ảnh: Defensa

HLV Hansi Flick cảm thấy thất vọng vì thái độ của một số cầu thủ, nhất là Lamine Yamal. Ông cũng than thở vì không có được sự ủng hộ của lãnh đạo đội bóng để bản thân có thể ‘xử’ cầu thủ đến nơi đến chốn, đưa dàn sao vào những quy định nghiêm khắc đã được đặt ra.

Nguồn trên cho hay, Hansi Flick mới chỉ thổ lộ ý định rời Barca với các cộng sự, chứ chưa đề cập chính thức với giám đốc bóng đá Deco hay ban lãnh đạo CLB.

ABC cung cấp thêm, có khác biệt về quan niệm xung quanh việc bảo vệ và quản lý cầu thủ giữa thuyền trưởng người Đức và lãnh đạo Barca. Hansi Flick tin vào kỷ luật, tương tự như Luis Enrique từng không ngần ngại phạt nặng Ousmane Dembele để anh thấm thía trước khi chơi bùng nổ cùng PSG và giành Quả bóng vàng 2025.

Trong khi đó, các sếp bự Barca tin rằng một viên ngọc quý như Lamine Yamal cần phải được chiều chuộng, vỗ về, giống như thời Bartomeu còn làm Chủ tịch CLB, chọn đứng về Messi trong mâu thuẫn với Enrique.

Lamine Yamal dính rất nhiều ồn ào, kể từ sinh nhật 18 tuổi. Ảnh: Insta L.Y

ABC cũng khẳng định, Barca biết Lamine Yamal thường xuyên đi chơi với các cô gái, ra ngoài đến tận sáng sớm, điều khiển xe golf mà không có bằng lái,… nhưng vẫn ‘bao che’ cho cho anh trước Hansi Flick.

Hơn nữa, CLB còn cho sao trẻ này ‘ngoại lệ’ – được phục vụ bữa ăn tại bàn. Họ cho rằng làm như thế mới khiến Yamal vui vẻ, giữ được mối quan hệ tốt đẹp và giảm bớt áp lực nổi tiếng của anh khi còn quá trẻ.

Hansi Flick không đồng tình những điều ấy, cảm thấy không còn toàn quyền được quyết định cũng như áp dụng kỷ luật với các cầu thủ của mình dẫn đến suy nghĩ muốn rời Barca sớm hơn kế hoạch.

Barca hiện đang xếp nhì La Liga, kém Real Madrid dẫn đầu 5 điểm sau 11 vòng đấu.

Mùa trước - ở chiến dịch đầu tiên nắm đội, Hansi Flick giúp Barca giành cú ăn 3 quốc nội: vô địch La Liga, giành Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Họ cũng vào đến bán kết Cúp C1, trước khi dừng bước bởi Inter Milan.