Liverpool và nhịp điệu chưa tìm thấy

Đừng hoảng loạn. Hãy bình tĩnh. Virgil van Dijk và Curtis Jones nhắc nhở khi Liverpool nhận 2 thất bại liên tiếp, lần thứ hai dưới thời Arne Slot (lần đầu hồi tháng Ba; thua PSG ở Champions League, bị Newcastle đánh bại trong trận chung kết League Cup).

Câu nói vang lên như một lời thiền định giữa bối cảnh sân Anfield đầy lo lắng, khi nhà vô địch nước Anh phải chấp nhận một sự thật khó chịu: họ đã trượt nhịp.

Curtis Jones kêu gọi sự bình tĩnh sau 2 thất bại liên tiếp. Ảnh: PA

Slot cũng không khác. Ngồi trong phòng họp báo, ông nêu ra những thông điệp đầy lạc quan: Liverpool vẫn dẫn đầu Premier League, ngạo nghễ trên đỉnh bảng. Nhưng đằng sau sự trấn an ấy, chính ông thừa nhận: vấn đề đã xuất hiện từ lâu, không chỉ gói gọn trong các trận vừa qua.

Liverpool không gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội hay duy trì quyền kiểm soát bóng kể từ tháng Tám, như Slot mô tả. The Kop đã loay hoay từ nửa sau mùa 2024/25, khi đối thủ điều chỉnh lối chơi để bóp nghẹt họ.

Đó là một sự thú nhận hiếm hoi từ HLV của một tập thể từng đăng quang sớm 4 vòng đấu, sau mùa hè chi tới 420 triệu bảng để bổ sung nhân sự.

Con số biết nói: 19 trận đầu mùa trước, Liverpool ghi 47 bàn, trong đó 40 bàn từ bóng sống (85,1%). 19 trận cuối, họ ghi 39 bàn, chỉ 27 bàn đến từ bóng sống (69,2%).

Sự rơi rớt ấy khiến Liverpool phải sống nhờ vào các tình huống cố định: 8 bàn thắng – chiếm hơn 20% tổng số – giữ họ vững vàng cho tới ngày nâng cúp.

Mùa này, thống kê dường như quay lại quỹ đạo: 10 trong 12 bàn thắng đến từ bóng sống (83,3%). Nhưng số bàn từ cố định, không tính phạt đền, mới chỉ là 1. Quá ít để tạo cảm giác an toàn.

Thất bại ở Selhurst Park và Istanbul không chỉ là ngẫu nhiên. Chuỗi 7 trận thắng trước đó cũng thường kèm theo chú thích: thắng nhờ bàn muộn, hoặc thắng dù chơi chưa thật thuyết phục, hoặc đối thủ tự ngã.

Liverpool từ đầu mùa vận hành như một dàn nhạc có những nhạc cụ vẫn chưa hòa âm.

Arne Slot thừa nhận vấn đề của Liverpool. Ảnh: PA

Florian Wirtz vẫn chưa thích nghi với tốc độ Premier League. Jeremie Frimpong và Milos Kerkez, những hậu vệ cánh mới, chưa đạt tầm ảnh hưởng như Alexander-Arnold hay Robertson.

Alexander Isak rệu rã sau mùa hè đình công ở Newcastle. Konate đánh mất sự chắc chắn vốn có. Danh sách này kéo dài. Hugo Chỉ Ekitike, Van Dijk, Szoboszlai, Gravenberch và Alisson duy trì được phong độ - nhưng người cuối vừa chấn thương.

Chờ Mac Allister tốt nhất

Nỗi nhớ Alexis Mac Allister hiện diện trong từng khoảng trống nơi tuyến giữa. Tiền vệ Argentina chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương dai dẳng, không theo kịp cường độ cao, nên chưa đá đủ 90 phút kể từ 20/4.

Slot thừa nhận dựa theo câu ngạn ngữ nổi tiếng quê nhà: “Ở Hà Lan, chúng tôi nói cậu ấy bước sau bản nhạc”. Chỉ khi nào Mac Allister trở lại đúng hình ảnh nhạc trưởng, Liverpool mới tìm thấy nhịp điệu đích thực.

Slot tin vào sự linh hoạt. Ông nói về khả năng đa năng của Wirtz, Ekitike, Isak, Frimpong. Nhưng điều đó không thay thế được tính ổn định trong giai đoạn chuyển giao. Những thay đổi nhân sự phần nhiều là bị ép buộc.

“Không phải chúng tôi làm mọi thứ khác đi”, Slot nhấn mạnh, “mà các đối thủ đã chơi khác khi gặp Liverpool. Ở Istanbul, người ta tưởng Galatasaray vừa vô địch Champions League. Crystal Palace cũng thế”.

Liverpool chờ phiên bản tốt nhất của Mac Allister. Ảnh: EPA

Thật ra, vấn đề Liverpool đang đối diện không quá khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Arsenal mùa này ghi 60% số bàn từ tình huống cố định, Chelsea hơn 50%. Khi gặp khối phòng ngự thấp, ai cũng chật vật.

Nhưng Liverpool đã quen với việc vượt qua đối thủ bằng bóng sống, và sự bế tắc hiện tại làm họ trở nên mong manh.

Stamford Bridge, với Chelsea chờ đón Liverpool hôm nay (23h30), có thể là nơi Slot thử lại nhịp điệu.

Slot không ảo tưởng rằng chỉ cần chờ Wirtz hay Isak lấy lại phong độ là đủ. “Vấn đề là làm thế nào tìm thấy các cầu thủ chạy cánh trong tình huống thuận lợi”, ông lập luận.

“Chúng tôi đã làm được ở một số thời điểm trước Galatasaray. Phải làm tốt hơn, phải biết tận dụng cơ hội đầu tiên hoặc từ một tình huống cố định”, Slot gửi thông điệp cho các cầu thủ. Mohamed Salah đang quên mất việc ghi bàn

Liverpool đang đi tiếp, nhưng không còn là dàn nhạc chơi theo bản phối quen thuộc. Họ phải viết lại giai điệu của riêng mình, trong một mùa giải mà mọi đối thủ đều tìm cách dập tắt “âm thanh đỏ” ngay từ khi nốt nhạc đầu tiên cất lên.