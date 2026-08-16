Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
16/8 - 20:00 Malaysia vs Việt Nam Bán kết lượt đi VTV6, FPT Play, TV360

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