Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
15/11
00:00
Phần Lan 0-1 Malta
15/11
02:45
Gibraltar 1-2 Montenegro
Slovakia 1-0 Bắc Ireland
Croatia 3-1 Đảo Faroe
Luxembourg 0-2 Đức
Ba Lan 1-1 Hà Lan
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
14/11
17:20
Nhật Bản 2-0 Ghana
14/11
18:00
Hàn Quốc 2-0 Bolivia
14/11
23:00
Angola 0-2 Argentina
Uzbekistan 2-0 Ai Cập
14/11
23:30
Saudi Arabia 1-0 Bờ Biển Ngà
15/11
02:00
Morocco 1-0 Mozambique
15/11
09:00
Venezuela - Australia
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.