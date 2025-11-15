Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

15/11

00:00

Phần Lan 0-1 Malta

15/11

02:45

Gibraltar 1-2 Montenegro

Slovakia 1-0 Bắc Ireland

Croatia 3-1 Đảo Faroe

Luxembourg 0-2 Đức

Ba Lan 1-1 Hà Lan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

14/11

17:20

Nhật Bản 2-0 Ghana

14/11

18:00

Hàn Quốc 2-0 Bolivia

14/11

23:00

Angola 0-2 Argentina

Uzbekistan 2-0 Ai Cập

14/11

23:30

Saudi Arabia 1-0 Bờ Biển Ngà

15/11

02:00

Morocco 1-0 Mozambique

15/11

09:00

Venezuela - Australia