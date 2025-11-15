0h00 ngày 16/11, sân Boris Paichadze:

“Hy vọng Lamine Yamal sẽ gắn bó với chúng tôi thật lâu. Còn hiện tại, mục tiêu của tôi là trận đấu phía trước”, Luis de la Fuente lên tiếng khi đến Tbilisi, nơi Tây Ban Nha đấu với chủ nhà Georgia.

Đầu tuần này, Lamine Yamal là đề tài gây nhiều tranh cãi nhất ở Tây Ban Nha, làm tăng thêm sự căng thẳng giữa tuyển Tây Ban Nha và phía CLB Barcelona.

De la Fuente không muốn chuyện Yamal ảnh hưởng đội. Ảnh: SEFutbol

Barca bị chỉ trích làm mọi cách để ngăn Yamal thi đấu. Về phần mình, De la Fuente cho rằng “cậu ấy rời đi với nỗi thất vọng và bị tổn thương”.

Theo lời thuyền trưởng Tây Ban Nha, “Lamine muốn thi đấu 2 trận quan trọng này”. Đó là cơ hội để anh tỏa sáng và trở thành người hùng mang về chiếc vé World Cup 2026 cho “La Roja”.

Mặc dù vậy, bản thân De la Fuente cố gắng gạt câu chuyện Yamal khỏi buổi tập. Ông muốn các cầu thủ tập trung toàn bộ vào chuyên môn để tránh rủi ro trước Georgia – đội vẫn đang hy vọng về một suất dự vòng play-off.

“Toàn đội khát khao giành quyền tham dự World Cup bất chấp mọi khó khăn. Chúng tôi muốn đạt được mục tiêu càng sớm càng tốt, và điều đó đồng nghĩa với chiến thắng”, De la Fuente nhấn mạnh.

Không có Yamal, trước đó cũng mất Nico Williams, Rodri, Pedri, Dani Carvajal, nhưng De la Fuente hài lòng với đội ngũ ông đang có trong tay.

“Tây Ban Nha có những cầu thủ rất giỏi và có thể cạnh tranh với bất kỳ đội nào. Điều đó mang lại cho đội sự tự tin. Trận này, chúng tôi cố gắng để giành chiến thắng”.

Về mặt toán học, chiến thắng Georgia chưa đủ để “La Roja” giành vé nếu Thổ Nhĩ Kỳ cũng thắng Bulgaria.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha chỉ mất ngôi đầu nếu thua Thổ Nhĩ Kỳ ở Sevilla sau đây 3 ngày với cách biệt cực lớn (hiệu số +15 so với +3). Nói cách khác, 3 điểm tại Georgia cũng có nghĩa họ bỏ túi vé World Cup 2026.

Các cầu thủ Tây Ban Nha tự tin trước trận Georgia. Ảnh: SEFutbol

De la Fuente dự kiến xây dựng hàng tiền vệ với Zubimendi và Mikel Merino, những thành viên Arsenal đang dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Fermin Lopez nhiều khả năng đá “số 9 ảo”, kéo Ferran Torres ra cánh trái thay Nico. Vị trí tấn công cánh phải của Yamal sẽ được trao cho Dani Olmo.

Tây Ban Nha hiện đã cân bằng kỷ lục 29 trận chính thức bất bại của đội bóng huyền thoại từng giành được 2 chức vô địch EURO (2008 và 2012) và 2 World Cup (2010). Nếu thắng tại Georgia, trang sử mới sẽ được viết (kỷ lục thế giới là 31 trận, của Italia).

Lực lượng:

Georgia: Kakabadze, Nika Gagnidze, Gabriel Sigua, Chakvetadze, Mikautadze chấn thương.

Tây Ban Nha: Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Carvajal, Nico Williams chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Georgia (4-3-3): Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Zivzivadze, Kvilitaia, Kvaratskhelia.

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Huijsen, Cucurella; Mikel Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres.

Tỷ lệ trận đấu: Tây Ban Nha chấp 1 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-0.