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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C
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31/08 16:00
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U20 Iran 2-1 U20 Palestine
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FPT Play
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31/08 16:00
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U20 Việt Nam 0-3 U20 Triều Tiên
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
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01/09 02:00
|Aston Villa vs Arsenal
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
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01/09 00:30
|Osasuna vs Getafe
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SCTV15, On Football
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01/09 02:30
|Barcelona vs Rayo Vallecano
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SCTV15, On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
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31/08 23:30
|Lecce vs AS Roma
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ON Sports
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01/09 01:45
|Atalanta vs Bologna
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ON Sports
|NGÀY GIỜ
|TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM
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30/08 18:00
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Công An Hà Nội 5-0 Công An TPHCM
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FPT Play, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
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30/08 20:00
|Sunderland 1-0 Fulham
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FPT Play
|Chelsea 4-2 Brighton
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FPT Play
|Leeds 1-1 Brentford
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FPT Play
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30/08 22:30
|Man United 5-2 Ipswich
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
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30/08 22:00
|Real Madrid 4-0 Malaga
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SCTV15, On Football
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31/08 00:30
|Deportivo 3-1 Valencia
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SCTV15, On Football
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31/08 02:30
|Celta Vigo 0-2 Bilbao
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SCTV15, On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
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30/08 23:30
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Napoli 1-2 Como
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VTV Cab
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31/08 01:45
|Cagliari 0-1 Inter Milan
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VTV Cab
|Lazio 1-0 Genoa
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VTV Cab
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1
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30/08 20:30
|Freiburg 4-1 Werder Bremen
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30/08 22:30
|Augsburg 3-0 Schalke 04
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2
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30/08 20:00
|Paris FC 3-0 Nice
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On Sports News
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30/08 22:15
|Rennes 3-2 Le Mans
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On Sports News
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31/08 01:45
|AS Monaco 2-0 Marseille
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On Sports News