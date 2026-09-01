Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C

31/08  16:00

U20 Iran 2-1 U20 Palestine

FPT Play

31/08  16:00

U20 Việt Nam 0-3 U20 Triều Tiên

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2

01/09  02:00

 Aston Villa vs Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3

01/09  00:30

 Osasuna vs Getafe

SCTV15, On Football

01/09  02:30

 Barcelona vs Rayo Vallecano

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2

31/08  23:30

 Lecce vs AS Roma

ON Sports

01/09  01:45

 Atalanta vs Bologna

ON Sports
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM

30/08  18:00

Công An Hà Nội 5-0 Công An TPHCM

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2

30/08  20:00

 Sunderland 1-0 Fulham

FPT Play
Chelsea 4-2 Brighton

FPT Play
Leeds 1-1 Brentford

FPT Play

30/08  22:30

 Man United 5-2 Ipswich

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3

30/08  22:00

 Real Madrid 4-0 Malaga

SCTV15, On Football

31/08  00:30

 Deportivo 3-1 Valencia

SCTV15, On Football

31/08  02:30

 Celta Vigo 0-2 Bilbao

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2

30/08  23:30

Napoli 1-2 Como

VTV Cab

31/08  01:45

 Cagliari 0-1 Inter Milan

VTV Cab
Lazio 1-0 Genoa

VTV Cab

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1

30/08  20:30

 Freiburg 4-1 Werder Bremen

30/08  22:30

 Augsburg 3-0 Schalke 04

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2

30/08  20:00

 Paris FC 3-0 Nice

On Sports News

30/08  22:15

 Rennes 3-2 Le Mans

On Sports News

31/08  01:45

 AS Monaco 2-0 Marseille

On Sports News