Kết quả vòng loại U23 châu Á 2026 - Lượt trận cuối
Ngày - Giờ
Đội bóng
|Tỷ số
Đội bóng
Bảng
Địa điểm
|Trực tiếp
09/09
14:30
U23 Đông Timor
|6-0
Bắc Mariana
D
Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)
09/09
15:30
U23 Lào
|3-1
U23 Macau (Trung Quốc)
J
Gelora Delta (Ấn Độ)
09/09
16:00
U23 Bangladesh
|4-1
U23 Singapore
C
Việt Trì (Việt Nam)
FPT Play
09/09
16:00
U23 Lebanon
|3-0
U23 Mông Cổ
F
Thái Lanmmasat (Thái Lan)
09/09
16:00
U23 Myanmar
|1-2
U23 Afghanistan
B
Myanmar
09/09
16:00
U23 Palestine
|1-2
U23 Uzbekistan
E
Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)
09/09
16:00
U23 Iraq
|0-0
U23 Campuchia
G
Olympic Phnom Penh (Campuchia)
09/09
17:00
U23 Đài Loan (Trung Quốc)
|1-3
U23 Bhutan
A
Amman International (Jordan)
09/09
18:35
U23 Trung Quốc
|0-0
U23 Australia
D
Xi’an IFC (Trung Quốc)
09/09
19:00
U23 Việt Nam
|1-0
U23 Yemen
C
Việt Trì (Việt Nam)
09/09
19:00
U23 Nhật Bản
|6-1
U23 Kuwait
B
09/09
16:00
U23 Oman
|1-0
U23 Pakistan
G
Olympic Phnom Penh (Campuchia)
09/09
19:30
U23 Malaysia
|1-2
U23 Thái Lan
F
Thái Lanmmasat (Thái Lan)
09/09
20:00
U23 Kyrgyzstan
|6-0
U23 Sri Lanka
E
Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)
09/09
20:30
U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|1-0
U23 Guam
I
Al Nahyan (UAE)
09/09
21:00
U23 Jordan
|2-1
U23 Turkmenistan
A
King Abdullah II (Jordan)
09/09
22:15
U23 Ấn Độ
|6-0
U23 Brunei
H
Suheim Bin Hamad (Qatar)
09/09
21:00
U23 Nepal
|0-4
U23 Philippines
K
Pamir (Tajikistan)
09/09
23:00
U23 Syria
|1-0
U23 Tajikistan
K
Pamir (Tajikistan)
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
09/09
23:00
|Armenia 2-1 Ireland
|Azerbaijan 1-1 Ukraine
|
10/09
01:45
Albania 1-0 Latvia
|
Bosnia 1-2 Áo
|
Đảo Síp 2-2 Romania
|Na Uy 11-1 Moldova
|Pháp 2-1 Iceland
|Hungary 2-3 Bồ Đào Nha
|Serbia 0-5 Anh
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC NAM MỸ
10/09
06:00
|Ecuador 1-0 Argentina
|
10/09
06:30
|Bolivia 1-0 Brazil
Chile 0-0 Uruguay
|
Peru 0-1 Paraguay
|
Venezuela 3-6 Colombia
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
09/09
20:00
Kenya 5-0 Seychelles
|
Namibia 3-0 Sao Tome & Principe
|
Sierra Leone 2-0 Ethiopia
|
Tanzania 0-1 Niger
|
Zimbabwe 0-1 Rwanda
|
09/09
23:00
Burkina Faso 0-0 Ai Cập
|
Cape Verde 1-0 Cameroon
|
CHDC Congo 2-3 Senegal
|
Nam Phi 1-1 Nigeria
|
Togo 1-0 Sudan
|
10/09
02:00
Angola 3-1 Mauritius
|
Benin 4-0 Lesotho
|
Gabon 0-0 Bờ Biển Ngà
|
Gambia 2-0 Burundi
|
Mauritania 0-0 Nam Sudan
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
09/09
14:00
New Zealand 1-3 Australia
|
10/09
01:45
Xứ Wales 0-1 Canada
|
10/09
08:00
Mexico 2-2 Hàn Quốc
|
10/09
06:30
Mỹ 2-0 Nhật Bản