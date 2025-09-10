Kết quả vòng loại U23 châu Á 2026 - Lượt trận cuối

Ngày - Giờ

Đội bóng

 Tỷ số

Đội bóng

Bảng

Địa điểm

 Trực tiếp

09/09

14:30

U23 Đông Timor

 6-0

Bắc Mariana

D

Sân số 1 – Tây An (Trung Quốc)

09/09

15:30

U23 Lào

 3-1

U23 Macau (Trung Quốc)

J

Gelora Delta (Ấn Độ)

09/09

16:00

U23 Bangladesh

 4-1

U23 Singapore

C

Việt Trì (Việt Nam)

FPT Play

09/09

16:00

U23 Lebanon

 3-0

U23 Mông Cổ

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

09/09

16:00

U23 Myanmar

 1-2

U23 Afghanistan

B

Myanmar

09/09

16:00

U23 Palestine

 1-2

U23 Uzbekistan

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

09/09

16:00

U23 Iraq

 0-0

U23 Campuchia

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

09/09

17:00

U23 Đài Loan (Trung Quốc)

 1-3

U23 Bhutan

A

Amman International (Jordan)

09/09

18:35

U23 Trung Quốc

 0-0

U23 Australia

D

Xi’an IFC (Trung Quốc)

09/09

19:00

U23 Việt Nam

 1-0

U23 Yemen

C

Việt Trì (Việt Nam)

XEM VIDEO

09/09

19:00

U23 Nhật Bản

 6-1

U23 Kuwait

B

 

 

09/09

16:00

U23 Oman

 1-0

U23 Pakistan

G

Olympic Phnom Penh (Campuchia)

09/09

19:30

U23 Malaysia

 1-2

U23 Thái Lan

F

Thái Lanmmasat (Thái Lan)

09/09

20:00

U23 Kyrgyzstan

 6-0

U23 Sri Lanka

E

Dolen Omurzakov (Kyrgyzstan)

09/09

20:30

U23 Hong Kong (Trung Quốc)

 1-0

U23 Guam

I

Al Nahyan (UAE)

09/09

21:00

U23 Jordan

 2-1

U23 Turkmenistan

A

King Abdullah II (Jordan)

09/09

22:15

U23 Ấn Độ

 6-0

U23 Brunei

H

Suheim Bin Hamad (Qatar)

09/09

21:00

U23 Nepal

 0-4

U23 Philippines

K

Pamir (Tajikistan)

09/09

23:00

U23 Syria

 1-0

U23 Tajikistan

K

Pamir (Tajikistan)

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

09/09

23:00

 Armenia 2-1 Ireland
Azerbaijan 1-1 Ukraine

10/09

01:45

Albania 1-0 Latvia

Bosnia 1-2 Áo

Đảo Síp 2-2 Romania
Na Uy 11-1 Moldova
Pháp 2-1 Iceland
Hungary 2-3 Bồ Đào Nha
Serbia 0-5 Anh

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC NAM MỸ

10/09

06:00

 Ecuador 1-0 Argentina

10/09

06:30

 Bolivia 1-0 Brazil

Chile 0-0 Uruguay

Peru 0-1 Paraguay

Venezuela 3-6 Colombia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI

09/09

20:00

Kenya 5-0 Seychelles

Namibia 3-0 Sao Tome & Principe

Sierra Leone 2-0 Ethiopia

Tanzania 0-1 Niger

Zimbabwe 0-1 Rwanda

09/09

23:00

Burkina Faso 0-0 Ai Cập

Cape Verde 1-0 Cameroon

CHDC Congo 2-3 Senegal

Nam Phi 1-1 Nigeria

Togo 1-0 Sudan

10/09

02:00

Angola 3-1 Mauritius

Benin 4-0 Lesotho

Gabon 0-0 Bờ Biển Ngà

Gambia 2-0 Burundi

Mauritania 0-0 Nam Sudan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

09/09

14:00

New Zealand 1-3 Australia

10/09

01:45

Xứ Wales 0-1 Canada

10/09

08:00

Mexico 2-2 Hàn Quốc

10/09

06:30

Mỹ 2-0 Nhật Bản