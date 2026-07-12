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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT
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12/07
04:00
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Anh 1-1 Na Uy
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VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play
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12/07
08:00
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Argentina - Thụy Sĩ
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VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12
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11/07
20:00
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Mjallby AIF 1-2 AIK Solna
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11/07
22:30
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Orgryte 4-3 Hacken BK
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VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 13
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11/07
19:00
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Fredrikstad 0-2 Lillestrom
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11/07
21:00
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Aalesund 2-2 Molde
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11/07
23:00
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Tromso IL 4-0 Valerenga
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 15
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11/07
19:00
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Lahti 2-0 HJK Helsinki
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11/07
21:00
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TPS Turku 3-0 AC Oulu
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Gnistan Helsinki 4-2 IFK Mariehamn
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VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 17
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11/07
17:30
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Gimcheon Sangmu 1-1 Bucheon
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Gwangju 0-3 Pohang Steelers
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Ulsan HD 1-3 Jeonbuk Hyundai
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng bán kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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