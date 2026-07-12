Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – TỨ KẾT

12/07

04:00

Anh 1-1 Na Uy

VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play

12/07

08:00

Argentina - Thụy Sĩ

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12

11/07

20:00

Mjallby AIF 1-2 AIK Solna

11/07

22:30

Orgryte 4-3 Hacken BK

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 13

11/07

19:00

Fredrikstad 0-2 Lillestrom

11/07

21:00

Aalesund 2-2 Molde

11/07

23:00

Tromso IL 4-0 Valerenga

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 15

11/07

19:00

Lahti 2-0 HJK Helsinki

11/07

21:00

TPS Turku 3-0 AC Oulu

Gnistan Helsinki 4-2 IFK Mariehamn

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 17

11/07

17:30

Gimcheon Sangmu 1-1 Bucheon

Gwangju 0-3 Pohang Steelers

Ulsan HD 1-3 Jeonbuk Hyundai