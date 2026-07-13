Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng bán kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 17
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12/07
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FC Seoul - Gangwon FC
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Jeju SK - Daejeon Hana Citizen
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Incheon United - FC Anyang
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12
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12/07
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Vasteras SK - Degerfors
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Hammarby - Kalmar
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Malmo FF - IFK Goteborg
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12/07
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Brommapojkarna - IK Sirius
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GAIS Goteborg - Elfsborg
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VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 13
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12/07
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KFUM Oslo - Bodo Glimt
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12/07
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Sandefjord - Ham-Kam
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Brann - Start IK
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Rosenborg - Kristiansund BK
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13/07
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Sarpsborg 08 - Viking
World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 2 cặp đấu bán kết, với sự góp mặt của Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh sau loạt tứ kết đầy kịch tính.
Argentina vượt qua Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng ở tứ kết World Cup 2026, qua đó giành vé vào bán kết gặp tuyển Anh.
Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút kịch tính, qua đó tiến vào vòng bán kết World Cup 2026, gặp tuyển Anh.
Messi gây lo lắng khi bị chảy máu ở vùng mắt phải, cần đến bác sĩ chăm sóc trong trận tứ kết World Cup 2026, Argentina thắng 3-1 Thụy Sĩ.