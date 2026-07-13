Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 17

12/07
17:30

FC Seoul - Gangwon FC

Jeju SK - Daejeon Hana Citizen

Incheon United - FC Anyang

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12

12/07
19:00

Vasteras SK - Degerfors

Hammarby - Kalmar

Malmo FF - IFK Goteborg

12/07
21:30

Brommapojkarna - IK Sirius

GAIS Goteborg - Elfsborg

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 13

12/07
19:30

KFUM Oslo - Bodo Glimt

12/07
22:00

Sandefjord - Ham-Kam

Brann - Start IK

Rosenborg - Kristiansund BK

13/07
00:15

Sarpsborg 08 - Viking