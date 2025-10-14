Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
14/10
|
Iceland 2-2 Pháp
|
Bắc Ireland 0-1 Đức
|
Ukraine 2-1 Azerbaijan
|
Xứ Wales 2-4 Bỉ
|
Bắc Macedonia 1-1 Kazakhstan
|
Slovakia 2-0 Luxembourg
|
Slovenia 0-0 Thụy Si
|
Thụy Điển 0-1 Kosovo
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI
|
13/10
|
Guinea Xích Đạo 1-1 Liberia
|
Nam Sudan 0-0 Togo
|
Tunisia 3-0 Namibia
|
13/10
|
Cameroon 0-0 Angola
|
Cape Verde 3-0 Eswatini
|
Lesotho 1-0 Zimbabwe
|
Mauritius 0-0 Libya
