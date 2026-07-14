Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng bán kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12
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14/07
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Djurgardens - Halmstads
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VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 14
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14/07
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Breidablik - Keflavik
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HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17
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14/07
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America Mineiro - Londrina PR
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14/07
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Ceara CE - Athletic Club MG
World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 2 cặp đấu bán kết, với sự góp mặt của Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh sau loạt tứ kết đầy kịch tính.
Argentina vượt qua Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng ở tứ kết World Cup 2026, qua đó giành vé vào bán kết gặp tuyển Anh.
Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút kịch tính, qua đó tiến vào vòng bán kết World Cup 2026, gặp tuyển Anh.
Messi gây lo lắng khi bị chảy máu ở vùng mắt phải, cần đến bác sĩ chăm sóc trong trận tứ kết World Cup 2026, Argentina thắng 3-1 Thụy Sĩ.