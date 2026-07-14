Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 12

14/07
00:00

Djurgardens - Halmstads

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 14

14/07
02:15

Breidablik - Keflavik

HẠNG NHÌ BRAZIL 2025/26 – VÒNG 17

14/07
05:00

America Mineiro - Londrina PR

14/07
06:30

Ceara CE - Athletic Club MG