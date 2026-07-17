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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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17/07
00:30
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Derry City 1-2 CSKA Sofia
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Uni. Cluj 0-0 Dinamo Kiev (pen 2-4)
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17/07
01:00
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Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol
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17/07
01:15
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Ferencvarosi 3-0 FK Vojvodina
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17/07
01:30
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Zilina 2-1 Hajduk Split
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17/07
03:00
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Vestri 0-3 FK Qarabag
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VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14
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17/07
00:00
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Valerenga 6-1 Aalesund
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VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
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17/07
05:30
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Botafogo - Santos
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Vitoria - Vasco da Gama
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26
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17/07
06:30
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Montreal - Toronto
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17/07
07:30
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Chicago Fire - Vancouver Whitecaps
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St Louis City - Sporting Kansas
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17/07
09:30
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Seattle Sounders - Portland Timbers
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi trận chung kết và tranh hạng 3 World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Xuất sắc đánh bại Pháp 2-0 nhờ các pha lập công của Oyarzabal và Pedro Porro, Tây Ban Nha giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup 2026.
Tây Ban Nha thi đấu nhuần nhuyễn và hiệu quả, dễ dàng hạ Pháp 2-0 ở trận bán kết World Cup 2026, nhờ các bàn thắng của Oyarzabal và Pedro Porro.
Tây Ban Nha khuất phục Pháp 2-0 bằng màn trình diễn bóng đá đỉnh cao, giành vé chung kết World Cup 2026 và tự tin hướng tới ngai vàng.
HLV Scaloni định thử nghiệm sơ đồ mới của Argentina, nên 'vệ sĩ' De Paul không được sát cánh cùng Messi trong đội hình xuất phát gặp tuyển Anh.