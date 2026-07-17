Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

17/07

00:30

Derry City 1-2 CSKA Sofia

Uni. Cluj 0-0 Dinamo Kiev (pen 2-4)

17/07

01:00

Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol

17/07

01:15

Ferencvarosi 3-0 FK Vojvodina

17/07

01:30

Zilina 2-1 Hajduk Split

17/07

03:00

Vestri 0-3 FK Qarabag

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14

17/07

00:00

Valerenga 6-1 Aalesund

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

17/07

05:30

Botafogo - Santos

Vitoria - Vasco da Gama

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26

17/07

06:30

Montreal - Toronto

17/07

07:30

Chicago Fire - Vancouver Whitecaps

St Louis City - Sporting Kansas

17/07

09:30

Seattle Sounders - Portland Timbers