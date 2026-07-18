Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

18/07

00:00

IFK Goteborg - Brommapojkarna

Mjallby AIF - Vasteras

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14

18/07

00:15

Bodo Glimt - Fredrikstad

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

18/07

05:30

Bahia - Chapecoense

18/07

06:00

Fluminense - Bragantino

Mirassol - Gremio

CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16

18/07

04:45

San Lorenzo - Deportivo Riestra

18/07

07:45

River Plate - Aldosivi

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26

18/07

07:10

Nashville - Atlanta Utd

18/07

09:25

L.A Galaxy - Los Angeles FC

VĐQG MEXICO 2026 – VÒNG 1

18/07

08:00

Atl. San Luis - Cruz Azul

18/07

10:00

Juarez - Puebla

VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 19

17/07

18:00

Qingdao - Chengdu Rongcheng

17/07

18:35

Beijing Guoan - Liaoning Tieren

Henan - Qingdao Manatee

17/07

19:00

Yunnan Yukun - Shanghai Port