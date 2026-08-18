Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
|
18/08
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Deportivo 1-1 Elche
|SCTV 15, VTV Cab
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CÚP QUỐC GIA ITALIA 2026/27
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17/08
|Pisa 1-1 Empoli (pen 4-3)
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17/08
|Sassuolo 3-0 Cesena
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18/08
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Cremonese 2-0 Sampdoria
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18/08
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Palermo 2-0 Lecce
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VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2
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18/08
|Casa Pia 0-7 Benfica
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VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG 20
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17/08
|Gnistan Helsinki 3-2 Ilves Tampere
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 17
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18/08
|BK Hacken 1-0 Halmstads
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 4
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18/08
|Brondby IF 3-2 Sonderjyske
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