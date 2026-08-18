Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

18/08
02:00

Deportivo 1-1 Elche

 SCTV 15, VTV Cab

CÚP QUỐC GIA ITALIA 2026/27

17/08
23:00

 Pisa 1-1 Empoli (pen 4-3)

17/08
23:30

 Sassuolo 3-0 Cesena

18/08
01:45

Cremonese 2-0 Sampdoria

18/08
02:15

Palermo 2-0 Lecce

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 2

18/08
02:15

 Casa Pia 0-7 Benfica

VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG 20

17/08
22:00

 Gnistan Helsinki 3-2 Ilves Tampere

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 17

18/08
00:00

 BK Hacken 1-0 Halmstads

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 4

18/08
00:00

 Brondby IF 3-2 Sonderjyske

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